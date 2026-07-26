台风红霞︱动漫节重开即现人龙 参展商料生意跌一至三成 盼延长闭馆能追回

打风无减动漫迷热情，踏入第三日的香港动漫电玩节在天文台改发3号风球后，今日（26日）下午2时40分重开，并会延迟1小时至晚上10时闭馆。《星岛头条》记者下午到场，见会展场外现排队入场人龙，馆场内人山人海。有市民排队一个半小时才能成功入场，指人流比往年多；参展商称打风对销情总会有影响，有本地摊位负责人料生意或少约一至三成。

市民无惧风雨入场扫货

黄先生表示，两位女儿均喜爱动漫，见动漫节在8号风球除下两小时后重开，便与她们动身前来，「主要系星期日放假齐晒，佢哋又唔使补习，时间就啱啱好就到」。他称，一行人早在开场前、下午2时到场，排队至约3时半成功入场。他说今日人流比往年更多、「更逼人」，推测是因为早上打风，人流全压缩在下午进场。他购买了女儿们所爱的初音、龙珠公仔（Figure），消费约600元，又指全日预算可能大约1,000元左右。

陈先生偕好友到动漫节扫货，预算约3,000至4,000元，目标主要是动漫精品及figure等，更展示战利品星球大战头盔。他说，原先因打风已无前来动漫节的打算，但随后于网上见到展览下午重开，便随即到场。

档主冀延后闭馆能追回生意

代理包括Pokémon及游戏王等热门卡牌的分销商Saka Saka Limited摊位负责人陈小姐表示，今日动漫节因为台风而迟了4个多小时开放，对销情肯定有影响，坦言现时难以预计确切数字，但提到今日亦会延迟一小时闭馆，以及下午人流乐观，「大家可能都谷住喺重开后入嚟，我哋都希望可以catch up返到生意」。随着今年一连5日的动漫节进入「下半场」，她透露摊位接下来打算透过购物礼遇等招徕客人。

港漫动力入围作品、香港漫画《世界的玛玛》的作者王静及编辑Pen坦言，打风肯定会对销情造成影响，因下午进场人数虽多，但突然「好多人逼埋喺同一时间入嚟」，大家可能显得更心急，想逛遍整个展场，及急着买自己目标心头好，未必会有闲余在小摊位停留太长时间，对小商户生意影响或较大。

她们初步判断，今次打风或影响生意约一至两成，甚至三成；又指其实今次打风实是措手不及，因天文台此前一直未能肯定今次台风是否打得成，「讯息一直都系可能打、可能唔打，但都明嘅，台风路径好难预测。但对于我哋而言，就好多嘢未必准备得到。」

记者：赵克平

摄影：陈浩元