回顾台风红霞袭港 今年首个九号风球 市面一片狼藉︱多图

强台风「红霞」吹袭香港，为本港带来今年首个九号烈风或暴风风力增强信号，市面一片狼藉。海陆空交通首当其冲，其中香港国际机场大量航班需要重新调配。机管局宣布取消多班离港及抵港航班，导致大批旅客被逼滞留机场客运大楼。为协助受影响旅客，机管局即时启动应变措施，派员向滞留人士派发食水、干粮及毛毡等应急物资，并向儿童派发玩具，照顾不同旅客及家庭需求。

交通大乱 旅客滞留

多区塌树 满目疮痍

「红霞」破坏力惊人，狂风席卷全港，多区均接获塌树报告，部分粗大树干连根拔起横卧路面，大埔更有塌树击中多部车辆。长沙湾更有巨型棚架被强风吹塌，跌落相邻的香港纱厂工业大厦天台。

街道上满布被强风吹散的杂物，甚至有大型金属路牌抵挡不住烈风被吹倒，险象环生，清洁工人在风雨稍歇后出动清理。

红霞远去 市面复常

随着「红霞」逐渐远离本港，天文台于今日中午12时40分改发三号强风信号，市面随即恢复生气，大批市民急不及待重新外出活动。港铁多个车站及转乘站出现人潮，旺角有快餐店座无虚席。

此外，适逢香港动漫电玩节在会展举行，风球刚一除下，会展外围便迅速出现长长人龙，大批动漫迷热情不减，争相排队等候入场。

摄影：苏正谦、陈浩元、刘骏轩、汪旭峰

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