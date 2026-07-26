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善德基金会单车盛事亚博站启动 目标踩出40,075公里环绕地球一周善举

社会
更新时间：16:16 2026-07-26 HKT
发布时间：16:16 2026-07-26 HKT

香港首次举办的「世界剑击锦标赛2026」正如火如荼在亚洲博览馆举行，观众入场感受刺激紧张赛事的同时，亦可体验单车盛事创举的魅力。由香港善德基金会伙拍永明金融推出「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」大型智能单车骑行盛事，继日前在尖东举行启动礼后，活动亦移师到亚洲博览馆站接力，邀请全港巿民合共参与踩单车活动创举，为挑战累计骑行120万公里出一分力，迎接明年回归祖国30周年。

「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」智能单车动力创举除了设置100辆智能单车于尖沙咀梳士巴利花园等不同主场地外，亦设有「智能单车参与平台」游走18区以至大湾区城巿，后者移师至亚洲博览馆内EXPOtainment CUBE（东大堂一楼），由周六(25日)起至8月15日，欢迎巿民共同参与，目标为完成40,075公里、象征环绕地球一圈的骑行距离。

亚洲博览馆正举行香港首办的「世界剑击锦标赛2026」，不少观众入场支持香港剑击代表队取得佳绩，亦可同时感受智能单车动力创举的运动团结精神。立法会议员兼香港「剑后」江旻憓亦有亲临「智能单车参与平台」亚博站拍照，用行动支持智能单车动力创举。

现场所见，既有家长连同小朋友一同参与，亦有来自世界各地的入场观众接力踩单车，其中一名来自美国的男子挥汗用尽气力踩车，全力挑战累积踩单车里数，获工作人员亲切递上纸巾抹走身上汗水并打气，气氛热炽。

活动详情：
「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」智能单车参与平台亚博站
地点：EXPOtainment CUBE（东大堂一楼）
日期：7月25日- 8月15日

相关连结：善德基金会单车盛事启动 挑战120万公里迎回归30载 罗淑佩：推动单车专业普及 各界同心转化能量全城发亮


 

 

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