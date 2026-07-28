浙江女赞职场友善 助弱势获使命感 人才办活动分享落户经验 以港为家

「我的目标很明确，就是想在这里一直工作和生活下去。」浙江女生林怡居港两年半，逐渐适应及爱上香港高效便利的生活，她指现时在可持续发展领域工作，助弱势社群就业，包括培训视障人士学习AI应用等，获得巨大使命感，也令她更坚定以香港为家、留港长远发展的决心。

林怡早前应香港人才服务办公室（人才办）邀请，为「全球线上招聘会担任讲座嘉宾，与全球人才分享落户经验及在港工作和生活的建议，鼓励他们来港发展，大赞香港职场友善，能平衡工作与生活，呼吁大家勇敢踏出第一步，来港为自己创造新机遇。

来自浙江温州的林怡曾赴美留学，后于港大完成硕士学位，毕业后决定留港发展。她表示，香港国际化的环境及庞大发展机遇，加上中西文化交融及快慢兼备的生活节奏，是她留港的主要因素，「内地工作压力大，相比之下香港职场较重视工作生活平衡，而且发展机会较多。」

现于人力资源机构RGF Staffing HKSG任职的林怡，负责推动协助有特殊需要人士投身职场的社会计划，她指印象最深刻的是与黑暗中对话（香港）基金会合办的工作坊，专为视障人士提供AI技能训练，自己也因而在全黑环境中体验盲人世界，从而更能感受视障者的困难，更认识了Carol，对方如今从学员变成她的好友兼同事，「能够用自身力量帮助有需要人士，为我带来目标感和使命感，更决心未来留港发展。」

谈到香港职场，她大赞：「公司重视员工福祉，推出不少提倡员工身心健康的措施，公司上下都包容友善，温暖的职场文化，让员工感受到关爱和尊重。」她还不时在小红书分享其在港生活及职场经历，获得热烈回响。

苦练广东话融入社区

以一口流利广东话受访的林怡表示，「学习语言是了解当地文化最好的方式，我想学好广东话，更好地融入社区。」

她又指身边有朋友为居住空间及生活成本而选择港深通勤，但她坚持在港居住，认为更能深入体验本地生活。

早前她在人才办的活动中分享自己来港发展及落户的体验，过程中也接触不少人士都对来港发展充满兴趣。她建议全球人才好好探索香港多元的发展机遇，抱持开放心态，勇于尝试，寻找合适方向，为自己创造更多无限可能。