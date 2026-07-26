台风红霞︱九号信号维持6小时 天文台回顾：东面登陆 西侧眼壁相当接近

强台风「红霞」吹袭香港，于香港天文台东北约80公里掠过。天文台一度发出八号风球及九号烈风或暴风风力增强信号，九号风球更维持6小时，是今年第一个八号及九号风球。天文台今日发表天气随笔，回归红霞吹袭过程，指过往数年不少令人印象深刻的热带气旋，例如山竹、苏拉和桦加沙，均于本港西面登陆，由于热带气旋的环流以逆时针方向转动，香港当风的位置多面向东北至东南。然而，今次红霞于本港东面登陆，故面向西北至西南较为当风，若市民身处这些地方，可能会更能感受到红霞的威力。

红霞于星期日凌晨增强为强台风，而且其路径较为偏西，其西侧眼壁相当接近本港。考虑到本港部分地区风力会显著上升及有机会受到飓风威胁，天文台在凌晨1时10分发出九号烈风或暴风风力增强信号。红霞为香港以东的大鹏半岛带来飓风，而本港包括维港等多处地区吹烈风，离岸及高地间中吹暴风。

新界东部分地区录逾140毫米雨量

受与红霞相关的强雨带影响，本港星期日亦有狂风大骤雨。截至中午，香港多处录得超过70毫米雨量，新界东部分地区更录得超过140毫米。红霞星期日早上约4时在惠州市惠东县登陆，于香港天文台东北约80公里掠过，并移入广东内陆及逐步减弱，本港风力有所下降。天文台于上午7时10分改发八号西南烈风或暴风信号，并于下午12时40分改发三号强风信号。

天文台指，虽然红霞会逐渐远离香港，但受其相关的外围强雨带影响，本港今日及明早仍然有狂风骤雨及雷暴，雨势有时颇大。海有非常大浪及涌浪。市民仍需继续保持警觉，远离岸边及停止水上活动，并留意天文台的最新天气消息。

相关新闻：

台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键

台风红霞｜风暴期间21名男女受伤 共331宗塌树报告 246人入住临时庇护中心

台风红霞｜八号风球下杏花邨寸步难行 市面逐渐回复人气有市民冒雨赶返工

台风红霞｜打工仔9号波「搏命返工」！保安逆风行「个半钟」 天水围站未开闸已排长龙 网民致敬：香港精神，竭尽所能｜Juicy叮

台风红霞｜以为无料到点知风声fafa声 港男：对唔住睇少咗你 村屋网民：吹走金属鞋柜｜Juicy叮

低压区变热带低气压

回顾红霞的形成，菲律宾以东海域的低压区在较高海面温度下获得充足水汽及能量，对流云团得以发展，该低压区于7月23日（星期四）早上增强为热带低气压，翌日发展为热带风暴红霞。

红霞杀入香港800公里范围

受副热带高压脊南侧的偏东气流引导，红霞沿西北偏西方向横过吕宋海峡，于7月24日（星期五）黄昏进入香港800公里范围，天文台遂于晚上8时40分发出一号戒备信号。红霞进入南海东北部后大致采取西北路径，稳定地靠近广东东部沿岸。

台风红霞靠近广东 香港开始「挂波」

红霞在高空辐散的配合及较弱的垂直风切变等有利大气条件下逐渐增强，并于星期六早上进一步增强为台风。与此同时，在副热带高压脊及红霞的外围下沉气流影响下，星期六本港日间部分时间有阳光及酷热，多处地区气温上升至34度或以上。

随著红霞靠近广东沿岸，天文台在下午1时20分改发三号强风信号，其后本港风力逐步增强，同时其外围雨带亦为本港带来强烈狂风雷暴，多区受猛烈阵风影响。

在红霞横过南海东北部期间，天文台与政府飞行服务队再次合作，于星期六下午在红霞上空投放「下投式探空仪」，在其中心附近录得约每小时125公里的飓风程度近地面风速，这次行动收集到的数据有助分析热带气旋的强度及三维结构。