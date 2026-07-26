台风红霞︱打风遇上周日 打工仔盼台风「迟一日嚟」 旅客改行商场

随着台风「红霞」远离，天文台中午时分改发3号强风信号，本港交通逐步恢复，港铁站开始出现人潮。有市民表示打风影响假期计划，有人就希望台风可以迟一日出现，变相多一日假期；亦有旅客表示虽因天气问题行程有变，但心情未受影响，认为「下次也可再过来。」

旺角快餐店座无虚席

《星岛头条》记者今午12时许到访旺角，虽现场仍下着微雨，但街上人流、车流明显开始增多，商舖亦相继开门营业，有快餐店更是座无虚席。

市民林先生今日趁假期相约朋友逛街，于港铁服务复常后来到旺角。对于今次台风，他认为风势不弱，见到街边有不少树木被吹倒，但他亦笑言，「最好梗系（台风）迟一日嚟啦，礼拜一返工吖嘛要。」

市民朱小姐本打算带小朋友看电影，待交通服务恢复后便立刻出门。她表示因打风后交通受阻，亦要待商舖开门营业，故「（出门）晏咗，同埋安排唔到啲咩嘢做」。不过她亦说会带孩子到处走走，心情未受影响。

市民杨先生就说，原本约了朋友饮茶，惟因打风「边到都去唔到，出唔到嚟啦佢哋都」，只好等交通恢复始动身。

山西旅客改行程 摩天轮变逛商场

山西旅客姜小姐说，今次来港观光7天，原本打算今日到中环摩天轮打卡，惟天气欠佳，只好带小孩逛商场。不过她亦提到，自己每年都会来港旅游，认为心情未有受影响，「下一次也可以再过来」。

记者：伍万庭

摄影：刘骏轩

相关新闻：

台风红霞．最新消息︱天文台：会在下午3时20分改发一号戒备信号

台风红霞‧交通消息｜港铁：太和站附近复修工作已完成 东铁线全线服务正陆续恢复

台风红霞‧公共服务︱动漫节下午2时40分重开 教育局宣布夜校今晚复课

台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键

