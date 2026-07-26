新冠︱社会混合免疫屏障稳固 许树昌：确诊唔使再发咁多日医生纸 倡轻症文职戴口罩返工

中大呼吸系统科讲座教授许树昌今日（26日）在电视节目《讲清讲楚》表示，随着新冠病毒逐渐风土化，加上社会已建立起稳固的混合免疫屏障，市民感染新冠后的康复期已大幅缩短。他指，现时确诊者通常只需4至5日即可转为阴性，认为医生在处方「医生纸」时，无须再如以往般批出长达7日的病假。他亦指，轻症的文职人员在妥善佩戴口罩下，即使快测仍呈弱阳性亦可如常上班。

混合免疫屏障稳固 康复期大幅加快

许树昌指，新冠疫情初期，确诊者一般会维持阳性长达10至14天，当时病毒传播力较高且易引发并发症。然而，经历数年来多次疫情爆发及广泛疫苗接种，社会已有一定「混合免疫」屏障。他指近期「中招」的市民大多都在4至5日已经转回阴性，目前患者病征能极快受控，康复期明显加快。

倡轻症文职可戴口罩复工

就确诊后的病假及复工安排，许树昌认为目前处理方式应更具弹性，可与普通伤风感冒相若。例如以往医生普遍会批7日病假，待病人完全转阴，许树昌认为现时病情迅速受控下，医生「唔使再发咁多日医生纸」，病假日数绝对可以缩短。至于须否完全转阴才能复工，他则指若患者已无咳嗽等明显病征，即使快测仍呈「弱弱地」阳性，只要并非在医院高危病房等高风险场所工作，一般文职人员只需妥善戴好口罩，照常上班亦「应该无问题」。

许树昌指，只要并非在医院高危病房等高风险场所工作，一般文职人员只需妥善戴好口罩，照常上班亦「应该无问题」。

流感活跃度微升 甲型H1N1接力或拖长流行期

除了新冠疫情，许树昌亦讲述本港最新流感走势。他引述数据指出，近期流感活跃度有所上升，呼吸道样本的流感阳性比例由第28周的8.7%，微升至第29周的9.7%。他解释，早前本港主要流行甲型H3N2流感，但近期甲型H1N1流感个案开始增加并逐渐成为主流。

他指，这种病毒株「接力」转换的情况，或会令本波流感的流行期延长。一般而言，流感爆发约需四至六周到达高峰，随后六至八周回落，整个流行期通常维持10至14周。

他补充，虽然现时流感的死亡率约为1.6%，较以往高位时的2.5%略低，但入院及严重个案仍然持续出现。他特别呼吁长者及长期病患者等高危群组不能掉以轻心，应适时接种流感疫苗以加强保护，减低感染后出现重症的风险。