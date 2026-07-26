台风红霞｜启德体育园所有场地及设施 改发三号强风信号后两小时内将陆续重开

启德体育园宣布，因应香港天文台宣布将于今日（26日）下午12时40分改发三号强风信号，启德体育园内所有场地及设施将视乎实际情况及确保安全的前提下，于暴风信号下调后两小时内陆续重开。

停车场及启德零售馆现时维持开放；有关各商店的营业安排，可参考各商户的最新公布；市民亦可透过启德体育园网页及手机应用程式，查询园内各设施的服务安排。

有关今日于启德体艺馆习艺坊及竞技场举行的篮球培训活动及音乐会，可留意主办方的官方公布，以知悉最新的活动安排及资讯。

启德体育园内所有场地及设施将视乎实际情况及确保安全的前提下，于暴风信号下调后两小时内陆续重开。

启德体育园提醒市民不可携带长于35cm雨伞进场。

不可携带长于35cm雨伞进场

启德体育园提醒市民出行时应注意安全，并留意交通情况，以及不可携带长于35cm雨伞进场，建议携带折叠伞，或使用园方提供的雨伞寄存服务（每次港币10元）。