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台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键

社会
更新时间：12:11 2026-07-26 HKT
发布时间：12:11 2026-07-26 HKT

台风红霞正逐渐远离，天文台中午改发三号强风信号。红霞今晨（26日）凌晨以「东登」姿态袭港，在香港东北约80公里掠过，令天文台一度发出九号烈风或暴风风力增强信号，凌晨更一度表示会视乎本地风力变化，评估是否需要改发十号飓风信号。这是自2009年台风莫拉菲以来，17年来首个「东登」的九号信号，情况非常罕见。而早上生效的八号西南烈风或暴风信号，亦是2017年强烈热带风暴苗柏以来，相隔9年的首次。

香港气象学会发言人、天文台前助理台长梁荣武接受《星岛头条》访问时拆解个中关键，指「红霞」虽然环流较细小，但因登陆位置极近本港，加上引导气流偏弱令其路径较预期偏西，最终导致本港录得强劲风力。对于为何会发出九号风球，梁荣武解释，悬挂任何风球本质上都是一种预测，而发出九号风球通常是有机会需要改发十号飓风信号的预警，相信天文台以安全起见为考虑。

台风红霞︱「东登」风暴须非常接近 西南信号较少见

「东登」风暴由于初时影响香港时，香港会吹西北风，受地形影响风力未至太强，要到香港转吹西至西南风，才会较为当风。而风暴登陆后由于强度已减弱，风力未必及得上巅峰时期，所以过往东登风暴一般要非常接近香港，才会导致天文台发出八号信号，九号风球更是非常罕见。

在众多八号信号中，由于「西登」风暴亦有可能导致香港吹西北烈风（若热带气旋由东面接近），所以八号西北信号近年仍偶有出现（如2023年导致十号风球的台风苏拉）。但八号西南信号，则较多是东登风暴才会引发，近年比较少见。

台风红霞︱副热带高压脊偏弱 自身移动致路径偏西逼近

梁荣武解释，「红霞」登陆时最高风速达「强台风」级别，风力较强。另一方面，他指今次台风登陆位置距离香港，实际上仅约七十多公里，对本港具一定威胁。相较于过往的「山竹」或「天鸽」环流巨大，梁荣武解释「红霞」环流相对较细小，即烈风圈半径较短。因此，当登陆点由原先预测的汕尾甚至更远的潮阳，大幅西调至距离本港仅70多公里时，所感受到的风力便有很大分别。

「红霞」在昨日晚上，出现了一段偏西的路径，导致最终登陆点明显比预期更接近香港。梁荣武解释台风移动两大因素，一来主要受外部「引导气流」，如副热带高压脊牵引，二来是台风因地球自转效应而产生的自身移动倾向。

他指由于中高纬度的「西风槽」出现，令位于「红霞」东面的副热带高压脊偏弱，导致引导气流不足；在缺乏强大外力牵引下，台风内部的「相互作用」就会成为主导力量，本身的移动机制推动「红霞」向西北偏西方向移动，最终令「红霞」的路径较原先预期更为偏西，直逼珠江口及本港一带。

他坦言，不论是传统超级电脑，抑或近期备受关注的AI人工智能预测模式，在今次台风均显示其局限性。在「红霞」袭港前约一星期，AI模式最初预测其强度颇弱，随后才一路调整并增强其预测中心风力。他坦言，没有任何电脑模式能够在一开始，就准确预测到风暴的最终强度。

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