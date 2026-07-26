平机会：成立30年已处理逾2万宗投诉 未来重点推动残疾人士就业及打破性别家庭岗位定型

平等机会委员会自1996年成立，今年迎来30周年，主席林美秀回顾过去30年香港在推动平等机会上的演变，经过多年的宣传教育，社会对平等机会的意识已大幅提高，未来的工作重点将放在推动残疾人士就业及打破根深蒂固的性别家庭岗位定型。

林美秀今早（26日）在电台节目上，回顾平机会成立初期，当时社会对平等机会概念薄弱，招聘广告中常指定招聘「女秘书」、「男管工」等带有性别或年龄歧视的字眼。经过多年的宣传教育及执法，这类明目张胆的歧视广告已几近绝迹，现时市民及媒体若发现违规情况，均会迅速向平机会举报。

「女主内」传统观念仍根深柢固

平机会亦由最初执行《性别歧视条例》及《残疾歧视条例》，扩展至现时涵盖种族及家庭岗位共四条条例。 处理投诉方面，平机会成立至今超过22,000宗投诉，成功为受害者追讨累计1.3亿元的赔偿，当中分为调停成功后的赔偿，及调停失败后法庭判处的赔偿金额。而许多歧视个案源于无心之失或缺乏意识，例如有食肆职员盲目拒绝残疾人士光顾，透过调停能让受屈人表达感受，并在双方同意下解决争议；若调停不成功，会透过法庭诉讼为受害人讨回公道，借此确立社会规范。

过去一年，平机会仍收到400多宗性别歧视投诉。林美秀坦言，消除歧视态度牵涉改变社会既定的定型观念。昔日平机会透过法庭裁决，成功改变了企业招聘的性别限制，如今的战场则转移到了家庭岗位的性别定型。现时社会普遍仍存在「男主外，女主内」的中国传统社会观念，令不少职业女性在兼顾家庭与工作时承受巨大压力，甚至出现「又要主外、又要主内」的困境。平机会未来会继续加强社会宣传和教育，逐步改变大众对性别角色的定型观念。

沟通化解分歧 逾八成个案成功调停

她分享一宗投诉个案，曾有一名男士欲报读社区中心开办的编织班时，却因「只收女性」而遭拒绝。该名男士感到不满并向平机会投诉。经平机会介入调停后，中心负责人明白到兴趣与能力不应受性别限制，最终同意取消性别限制并向该名男士道歉，事件得以圆满解决。

在处理各类歧视投诉时，平机会极度重视「调停」机制。林美秀透露，过去几年平机会的调停成功率高达80%以上，她呼吁大众勇敢踏出第一步打破性别定型。平机会为庆祝成立30周年，将举办超过60场体验式活动，让公众亲身了解残疾人士及不同家庭岗位人士的处境，致力建立更包容的社会。



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