台风红霞︱机管局：今日约350航班取消 料中午过后陆续恢复 目标明早恢复正常运作

台风红霞丨香港天文台今日（26日）上午7时10分改发八号西南烈风或暴风信号，取代九号烈风或暴风风力增强信号，并考虑在中午12时至2时改发三号信号。机管局早上10时联同本地航空公司，交代风暴期间，机场及航班的运作情况。

机管局：昨晚有2000旅客滞留机场

机管局机场服务总监杨达荣表示，今日共处理675航班当中，约350班航班取消，相信大部分航班会在中午恢复，预计今日服务会相当繁忙，会考虑3条跑道通宵运作，目标明早恢复正常服务。

杨达荣指，机场快线今早9时恢复服务，昨晚有2000名旅客滞留机场，大部分是候机离港的旅客。当局说，部分食肆通宵运作，增加600座位及充电设施，亦安排100个工作人员向旅客派发物资，亦向抵港旅客派发餐券。而机场的「电子的士派筹系统」在8号风球生效后已经启动，派发约1800个筹。他提到，最高峰有近400名旅客等候的士，但等候时间亦仅约1小时。

国泰：料航班傍晚逐步恢复

国泰航空昨日提前宣布取消今日凌晨1时15分至下午6时的所有抵港及离港航班。国泰机场总监吕珈蔚表示，正为受影响的旅客提供全力协助，会优先确保员工安全。她解释有关安排是希望让旅客提早规划行程，合共取消约200个航班，预计服务会于傍晚时间逐步恢复。

香港航空机场及地面服务副总经理叶启基说，今日大部分航班会维持运作，包括早上至中午的70个离港及抵港航班，已增设人手提供协助。

香港快运航空机场服务高级经理（香港）蔡启进说，今日正午前会有20航班从香港出发，全日会有118航班运作，预期明早前全面恢复运作。公司亦已作出弹性票务安排，受台风影响的旅客可于航班出发或之前进行改期或申请退款，费用会获豁免。

大湾区航空地面服务副总经理马咏珊说，公司昨日及今日有个别航班受台风影响要取消，已通知受影响旅客，亦会有特别票务安排，旅客可于原定出发日的7日内更改机票，或于30日内办理退款，费用会获豁免。

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机管局昨日（25日）表示，截至下午4时50分，共有29班离港及20班抵港航班取消，126班离港及112班抵港航班延误。机管局料有大量航班受影响，机管局将启动航班重新编配机制，在天气情况容许时协调航班有序升降。