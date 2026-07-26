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台风红霞｜八号风球下杏花邨寸步难行 户外设施加装防水闸板

社会
更新时间：09:15 2026-07-26 HKT
发布时间：09:15 2026-07-26 HKT

台风「红霞」袭港，天文台于今日（26日）凌晨1时10分发出九号烈风或暴风风力增强信号，随后在早上7时10分改发八号西南烈风或暴风信号，至少维持至中午十二时，天文台会视乎本地风力减弱程度，考虑改发三号强风信号。

《星岛头条》记者早上8时由观塘乘坐私家车出发前往杏花邨，大雨雨势持续，车程大致畅顺，惟沿途所见一片沉寂，街道上行人亦寥寥可数，两旁大多商舖仍拉下铁闸，只有部分连锁快餐店、便利店维持服务。

杏花邨横风横雨，海上有涌浪。
杏花邨横风横雨，海上有涌浪。

记者在杏花邨现场感受到风势猛烈，雨势颇大，横风横雨，令人寸步难行，强风挟带雨水横扫海滨长廊，海面有涌浪，附近户外设施已加装防水闸板。

记者、摄影：黄子龙


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