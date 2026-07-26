台风红霞｜八号风球下杏花邨寸步难行 市面逐渐回复人气有市民冒雨赶返工

台风「红霞」袭港，天文台于今日（26日）凌晨1时10分发出九号烈风或暴风风力增强信号，随后在早上7时10分改发八号西南烈风或暴风信号，至少维持至中午十二时，天文台会视乎本地风力减弱程度，考虑改发三号强风信号。经过「红霞」一夜暴风蹂躏，随着九号信号下调，市面逐渐回复人气，街道上渐见不少急于返工的市民冒雨前往港铁站。

《星岛头条》记者早上8时由观塘乘坐私家车出发前往杏花邨，大雨雨势持续，车程大致畅顺，惟沿途所见一片沉寂，街道上行人亦寥寥可数，两旁大多商舖仍拉下铁闸，只有部分连锁快餐店、便利店维持服务。

记者在杏花邨现场感受到风势猛烈，雨势颇大，横风横雨，令人寸步难行，强风挟带雨水横扫海滨长廊，海面有涌浪，附近户外设施已加装防水闸板。有市民拿著雨伞到海滨欲观浪，惟不足一分钟就因大风大雨而离开。

在九龙方面，红磡九龙海逸君绰酒店对开的海滨长廊，今早未见往日游早水及晨运的市民身影，但有身穿雨褛的市民无惧风雨，在雨中散步；另一边厢，红磡码头因所有过海渡轮暂停服务而显得一片冷清，路上可见被强风吹倒的雪糕筒路标。

黄埔花园港铁黄埔站附近，街上人流渐增，不少市民步入港铁站，相信是赶往上班。

记者、摄影：黄子龙



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