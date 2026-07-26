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台风红霞｜引天文台预测指长洲风速稳定上升 前台长林超英：科技进步到甚么地步 我们明早看看

社会
更新时间：00:47 2026-07-26 HKT
发布时间：00:47 2026-07-26 HKT

前天文台台长林超英周六（25日）晚上在社交平台发文，指随着「红霞」靠近，长洲录得风速稳定上升，天文台网页预测周日凌晨4时至上午8时左右，风速将达最高，但「差一点未到8级烈风程度」。

林超英称：「现代科技究竟进步到甚么地步，明早让我们看看」。他指市民可留意实际风势变化，与预测资料作比较。林超英又指出，从天文台风向风速纪录中可见，风向由偏北稍为转向西北，间接显示台风中心趋向香港以东海岸；而预测图亦显示稍后风向将转为西风，提醒市民留意。

林超英表示，天文台网页资料十分丰富，鼓励市民自行发掘，多了解自己附近的天气预测。

林超英表示，天文台网页资料十分丰富，鼓励市民自行发掘。FB 林超英
林超英表示，天文台网页资料十分丰富，鼓励市民自行发掘。FB 林超英
林超英引述深圳雷达图有过去轨迹和预测途径，红霞的密集风雨区，将会在汕尾和深圳之间闯入内地。Facebook 林超英
林超英引述深圳雷达图有过去轨迹和预测途径，红霞的密集风雨区，将会在汕尾和深圳之间闯入内地。Facebook 林超英

林超英其后再发文，指根据深圳雷达图有过去轨迹和预测途径，红霞的密集风雨区，将会在汕尾和深圳之间闯入内地，香港东部地区非常接近它的暴风范围。

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