皇家美素力1号奶粉一批次疑铅含量超标 食安中心吁停用

食物安全中心周六（25日）呼吁市民不要让婴幼儿食用一批婴儿配方奶粉，指有关产品被澳门当局检出可能铅含量超出当地标准。食安中心提醒业界如持有受影响批次产品，应立即停止使用或出售。

受影响产品为皇家美素佳儿「皇家美素力1号（800克）」，来源地荷兰，最佳食用日期为2027年9月30日，批次编号为「1W07KPJ」，进口商为菲仕兰（香港）有限公司。

食安中心发言人表示，留意到澳门当局今天下午发出新闻稿，指上述婴儿配方奶粉产品被当局检出铅含量超出当地标准，而相关婴儿配方奶粉的其他批次暂未发现异常。中心随即跟进事件，并联络有关进口商。中心初步调查发现上述进口商曾进口受影响批次产品到本港，相关进口商亦自行检测了同一批次的两个样本，结果显示合乎香港及澳门的标准。为审慎起见，该进口商亦已将受影响产品停售和下架，中心已指示进口商展开回收该受影响批次。市民可于办公时间致电该经销商的热线2280 4731，查询有关产品的回收事宜。

发言人称，正加强在市面抽检婴幼儿配方奶粉，并会继续密切监察相关产品的回收事宜，全力保障食物安全。

发言人指，食安中心一直透过恒常食物监测计划，于本地零售点抽取婴幼儿配方奶粉样本进行化验，以保障婴幼儿的健康与食品安全。由2023年至2026年6月，食安中心已在市面抽检超过2 000个婴幼儿配方奶粉的样本作化学及微生物包括铅含量检测，并没有铅含量超标的个案。发言人补充，儿童长期过量摄入铅，可导致神经系统受损及影响脑部发育。

发言人表示，食安中心呼吁市民不要让婴幼儿食用受影响批次产品，如发觉婴幼儿食用有关产品后不适，应尽快求医。业界亦应立即停止使用或出售受影响批次产品。中心已就事件通知业界及相关部门，并会继续跟进事件和采取适当跟进行动。

荷兰皇家菲仕兰发言人回复《星岛头条》时表示，公司一直将产品品质与安全，以及婴幼儿的健康置于首位。发言人指，因应澳门当局就一批荷兰皇家美素力®️ 1号 (800克) 产品（批号：1W07KPJ，生产日期：2025 年 9 月 30 日，此日期前最佳：2027 年 9 月 30 日）发出的通知，公司已经就该批次的奶粉进行额外第三方品质检测，结果显示铅含量符合香港及澳门标准。

发言人指，保障消费者安全以及产品品质始终是公司最重要的承诺。如消费者已购买该批次之产品并有查询，请透过以下方式联络该公司，该公司提供协助：

客户服务热线 ：

电话：(香港) 852-2280 4731

电话：(澳门) 853-6366 7088

WhatsApp：852-6822 2973

电邮：[email protected]

(星期一至日，上午9时至晚上10时）

发言人称，公司已经联络各分销商以及零售商，并跟他们安排换货，同埋会为消费者提供不同协助，包括换货以及退款。