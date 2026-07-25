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台风红霞︱启德体育园 : Ian陈卓贤演唱会继续进行至完场 吁参加者提早计划回程交通安排

社会
更新时间：20:33 2026-07-25 HKT
发布时间：20:33 2026-07-25 HKT

因应天文台宣布将于今晚10时10分改发八号烈风或暴风信号，为安全考虑，启德体育园提前作出部署以加强应对。园方宣布现正于启德体艺馆举行的音乐会，将继续进行至完场；参加者请提早计划回程的交通安排，预留充足的时间前往安全的地方。

除停车场及启德零售馆会继续开放外，园内所有场地设施将于八号热带气旋警告信号发出后陆续关闭。所有赛事及活动将会取消。有关票务及活动的最新安排，请留意活动主办方的公布。

因应天文台宣布将于今晚10时10分改发八号烈风或暴风信号，为安全考虑，启德体育园提前作出部署以加强应对。
因应天文台宣布将于今晚10时10分改发八号烈风或暴风信号，为安全考虑，启德体育园提前作出部署以加强应对。

台风期间，启德体育园所有社区活动及体育设施预订将会取消。已预订设施的「启德体育园之友」会员，请登入启德体育园网上预订系统，在预订纪录中领取电子现金券，并在限期内重新租用；或重新预订10日内可供使用的设施。

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有关启德零售馆内各商店的营业安排，请参考各商户的最新公布。市民亦可透过启德体育园社交媒体，查询园内各设施的服务安排。市民出行时应注意安全，并留意交通情况。 

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