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台风红霞︱机场多班航班取消及延误 国泰航空柜位大排长龙

社会
更新时间：20:23 2026-07-25 HKT
发布时间：20:23 2026-07-25 HKT

台风红霞逼近，本港航空交通受影响。机场管理局表示，多班抵港航班取消。国泰航空亦宣布，明日(26日)凌晨1时15分至下午6时抵港及离港航班全部取消。

记者今晚约7时到香港国际机场视察，客运大楼整体人流与平日相若，惟离境大堂多个航班显示屏显示航班取消或延误，国泰航空客户服务柜位一度排起长龙，约上百人轮候。

有正在轮候的市民表示，原定今晚乘搭航班前往米兰，已取得登机证，惟临近登机时间才接获通知航班取消，形容是「临尾香」。她称心情焦虑，对后续安排未有头绪。她亦表示已购买旅游保险，但「未有心情搞」，未清楚具体安排。​

另一名旅客张先生表示，他昨日由珠海抵港，原计划乘搭航班前往东京，惟昨日12时得知航班已被取消。他已将机票改签至明日下午，并打算留在机场等候。他称购票时已加购保险，但不确定因台风取消航班是否在赔偿范围内。

实习记者：欧翔泰

摄影 : 陈浩元

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