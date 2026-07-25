动漫电玩节︱活动第二日人流旺惟生意跌 展商忧台风袭港打击销情

「香港动漫电玩节」踏入第二日，由于今日( 25日 )为周末，吸引大批市民入场，场内多个展位大排长龙。有市民表示，需排队约两小时才能入场，惟场内空间较往年宽敞。有市民今日消费近千元，并计划明日再来，「希望唔好打风」。有参展商则指场地扩大后人流被分散，生意较去年下跌2至3成，亦担心台风或影响生意。

今日入场等候约两小时

市民刘小姐表示，今日入场等候约两小时，不过由于大部分时间是在室内，因此仍可接受，又指今年展览人流较往年增加不少，整体气氛很热闹。她今日预算约1000元，将视乎现场商品再作决定，并指明日未计划再来，因此即使打风亦影响不大。

11岁的何同学身著蜘蛛侠的服饰到场，购买了收藏卡等，消费约1000元，没有固定预算，「见到钟意就买」。他形容参加动漫节很开心，明日亦会再来，「希望唔好打风」。他指今年人流明显增加，排队约半小时入场，属可接受范围。

连续第四年参展的Cosplayer阿南今日以《星穹铁道》中花火角色的BOSS造型亮相，指今年气氛较前几年热闹，入场排队两小时，「妆都溶晒」，稍后需补妆再逛展。她计划今日和动漫节最后一日入场，明日即使打风亦不影响行程，今日预算约500元购买周边。另一名Cosplayer梁先生则表示今日总预算约800元，又指今年人流较往年多，因担心台风影响明日展览，特意选择今日入场。

展商魔法甜心负责人曾先生表示，今年人流与去年相若，相比去年寸步难行的情况，今年展场空间更大，顾客逛得较舒适。但他指，场地扩大亦分散了人流，且公司展位的区域较去年稍微偏远，对生意造成一定影响，今年目前生意额较去年下跌2至3成。他估算今年人均消费约为 200至250元，与去年持平。关于明日可能打风，他坦言担心台风会影响生意，指往年亦曾遇到半日停业的情况，惟展览并不会因此延长或补时。

展商Action Toys负责人陈先生表示，今日为第二日展期，下午人流增加，与预期接近。今年推出限定款预订，销情理想，人均消费约300至400元，较去年略少，但仍需视后续数天情况。他指台风或对生意造成一定影响，具体展览的时间则需视明日实际天气及大会安排。

记者：蔡思宇

摄影 : 陈浩元