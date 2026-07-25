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台风红霞｜旺角街市现人潮 市民不担心缺粮无意囤货 有档主提早收档明日休市

社会
更新时间：18:37 2026-07-25 HKT
发布时间：18:37 2026-07-25 HKT

台风红霞逼近并逐渐增强，不少市民会前往附近街市「扫货」，购买生活用品及食物。《星岛》记者今日（25日）下午前往旺角街市观察，街市内人头涌涌。现场市民表示，物资价格与平日相若，未见掀起加价潮；不少档主表示会提早收档，明日（26日）不会开档。

档主称人流增生意旺 明日不开档避风

菜档档主潘小姐表示，今日菜价与平日相若，并无上调。她称前数日受天雨影响生意较淡，今日人流则较平日多约一成，又指明日不会开档。肉档档主王先生则表示，今日人流较平日多，估计销量约为平日两倍，惟价格同样未有上调。他称今日将较平日提早两小时收档，明日亦不会开档。

市民维持平日采购量 提早贴窗胶纸防风

正在选购的詹小姐指，今日无特意增添太多食物，所购份量均与平日相若；卞小姐亦表示按平日习惯购买，未有囤积物资，并指未见蔬菜、肉类或海鲜价格上升。她认为街市人流与平日相若，但已提早在家中窗户贴上胶纸防风。

郭小姐同样表示，7月25日仅按平日份量购买，未有因担心打风期间缺粮而提早囤货，亦未察觉价格有所上升。不过她形容，街市人流较平日多，估计增加了约三分之一，现场显得较为挤迫。

实习记者：欧翔泰

摄影：汪旭峰

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