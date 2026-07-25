台风红霞︱今晚经港转机往美国 忧打风航班未能成行 内地客 : 我无买旅游保险呀 !

天文台现正悬挂3号风球，随着台风「红霞」逐渐增强，天文台会评估需否在今晚9时至午夜12时之间改发更高热带气旋警告信号。有旅客准备今晚经香港转机飞往美国，得悉今晚有机会挂8号风球后，感到不知所措，担心飞机或出现延迟，唯有祈求能平安顺利上机。

旅客贺女士今日专程从内地乘坐高铁来港，准备转乘今晚9时45分的航班飞往美国洛杉矶。当得知今晚有机会悬挂8号风球时，她感到十分错愕，坦言自己事前并无留意香港的天气预告，当刻才惊悉这个「意外」消息。由于她是首次遇到有机会因天气问题令航班取消，加上未有购买旅游保险，亦没有准备后备计划，她表现得不知所措。她透露家中有急事需要立即返回美国，现时只能祈求今晚能平安顺利上机。

巴西客航班下午起飞 如期出发感到「自己真的很幸运」

相比之下，来港公干并准备飞返巴西家乡的旅客Flavio，其所搭的航班在三十分钟后便起飞，已经完成登机手续，行程并未受到影响。Flavio觉得自己非常幸运，他表示若然航班真的不幸因为台风被取消，由于自己同样没有购买旅游保险，届时将无可避免要自费预约酒店住宿及重新购买机票，因此他强调「自己真的很幸运」。

刚乘搭长达16小时长途机、由米兰飞往西安再转机回港的香港人陈女士一家五口，则顺利避开台风的影响。陈女士表示，早前在米兰旅行间已得悉香港有机会悬挂8号风球，对于能在台风来袭前顺利抵港觉得「自己非常好彩」。她指出，在计划旅程时根本无法预知会遇上台风，同时亦得知国泰航空已经取消了明天凌晨的航班。被问及倘若真的遇到台风，令航班取消会如何应对，陈女士显得十分从容，她指自己已购买旅游保险，即使行程延误，保险亦会补偿改签机票及预约酒店的金额。她表示除了回港日期会受到影响外，对整体影响并不大，以亲身经验总结一句：「旅游保险真系好紧要」。

记者：陈耀霆