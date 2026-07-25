狗只入食肆︱实施两周大致畅顺稳定 政府 : 候补名单加入 获批食肆增至逾970间

容许狗只进入食肆的新政策自7月9日实施至今已有两周，为期一个月的适应期刚过一半。政府发言人今日（25日）表示，社会大众对新政策的接受程度日渐提高，整体大致畅顺稳定，获准食肆的数目亦按序上升，由7月9日实施当日的940间，增加至现时超过970间，显示绝大部分获准许的食肆均选择继续参与，整体情况稳定。

预设候补机制正迅速有序运作

发言人指出，新措施首阶段设有1 000个食肆名额，政府就政策设计的一个重要部分是设立候补机制。食环署早在6月26日开始已将未能中签的食肆按抽签排序列入候补名单。若有获批食肆撤销准许，其名额会按该顺序迅速分配予候补申请者。预设的候补机制正迅速有序地运作，配合不同经营者的选择。完成替补手续后，新增食肆的资料会随即上载至食环署专题网页。

政府表示，狗只入食肆由7月9日实施当日的940间，增加至现时超过970间。资料图片

发言人补充，餐厅每天都会作出各种商业决定，获准食肆的更替是市场的正常调整和不断完善的过程，让资源更有效分配，供求更到位。而政策的目标是提供选择，让食肆有选择，亦让有不同喜好和需要的市民有不同选择。

值得注意的是，虽然有部分食肆退出，但有更多候补申请人希望取得释放出来的名额。新政策推行至今，政府乐见市民和业界均积极配合。

政府指绝大部分获准许的食肆均选择继续参与，整体情况稳定。资料图片

随着适应期过了一半，食环署的90人专责队伍正继续向获批食肆提供支援，并进行宣传和教育工作。专责人员连日主动巡查各区食肆，视察实施情况，尽力协助业界遵循有关规定。

发言人强调，政府在未来半个月的适应期内，会继续采取「先劝喻、后执法」的方针处理违规个案。然而，这并不代表放松监管，一旦发现严重违规个案或影响环境衞生或食物安全的情况，食环署必定果断执法，以确保公众安全及制度公平。

政府呼吁获准食肆的负责人及前线员工继续切实履行牌照条件及法例要求，并加强督导和提醒携狗顾客；同时，携带狗只的市民亦应妥善约束狗只，尊重其他顾客，共同维持舒适和谐的用餐环境，推动人宠共融。