台风红霞｜两代天文台长发帖论风暴问市民准备好未？网民追问会否挂8号前台长咁样讲...

台风红霞正逐渐增强及影响香港，到底会否打得成风仍然成疑。两代天文台台长分别在社交网站发文讲及红霞的最新消息，不少网民随即在帖文下留言追问，到底会否悬挂8号烈风或暴风信号，但二人都未有直接回应，其中一人谨称：市民为打风「大家准备好未？」

亲破「行雷闪电打唔成风」迷思 林超英明言：非也

前天文台台长林超英今日（25日）在社交平台发帖，指出红霞外围首轮雨带正自东面扫入香港，而沙头角已录得闪电，上水在下雨后，气温更于短短十分钟内急降达10℃。

有网民在林超英的帖文下发问，指有曾在船上工作的父辈说，但凡在1号或3号风球期间，出现行雷闪电和暴雨，就意味著台风「十居八九打唔成」，无法悬挂8号风球，并请教是否有科学根据。林超英亲自作出回复称「非也」，但无加以详细说明。

网民齐心留言：台长请问会挂8号风球吗

随著「红霞」逼近，与此同时不少网民在林超英的帖文下留言，「台长，请问会挂8号风球吗？」、「咁系咪打唔成8号风球呢？」，但林超英却未有回应，只有网民间互相提及天文台最新的预测。

另一位前天文台台长岑智明亦先后于今早8时多，以及下午2时许都在社交平台发帖，询问市民为打风「大家准备好未？」，且指出根据中央气象台的汕尾雷达图，红霞的风眼逐渐清晰。对于网民留言追问风暴情况则未有回应，有网民猜疑岑智明「一日两帖」是否代表红霞来势汹汹。