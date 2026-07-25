Ian陈卓贤演唱会2026｜启德体育园提醒观众预留充足交通时间 勿携长于35cm雨伞入场 

MIRROR成员陈卓贤（Ian）于启德体艺馆举行九场《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》演唱会7月23日开锣，今日（25日）第三场场次，因应台风「红霞」逼近，为确保观众及工作人员安全，主办单位宣布，演唱会提前两小时至晚上6时23分开始，观众入场时间则提前至下午5时。启德体育园提醒观众预留充足交通时间，以及不可携带长于35cm雨伞进场。

预留充足时间提早出门

为保障观众安全及提升入场效率，启德体育园提醒所有观众预留充足交通时间，预留充足时间提早出门，提早到达场馆，避免因天气或交通情况影响入场时间；⁠长于35cm雨伞不可携带进场，建议携带折叠伞，或使用园方提供的雨伞寄存服务（每次港币10元）。

付费电子储物柜：设于启德零售馆及体艺馆，详情可浏览启德体育园官网。

临时雨伞桶/储物架：设于各安检入口，请记下位置及序号，以便散场时顺利取回。

以及遵从现场工作人员指示，按指定路线有序进场。请观众留意交通情况，提早计划回程安排，抵达安全的地方。

启德体育园呼吁密切留意主办单位MakerVille官方社交平台公布的最新安排。