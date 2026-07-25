Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian陈卓贤演唱会2026｜启德体育园提醒观众预留充足交通时间 勿携长于35cm雨伞入场 

社会
更新时间：16:13 2026-07-25 HKT
发布时间：16:13 2026-07-25 HKT

MIRROR成员陈卓贤（Ian）于启德体艺馆举行九场《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》演唱会7月23日开锣，今日（25日）第三场场次，因应台风「红霞」逼近，为确保观众及工作人员安全，主办单位宣布，演唱会提前两小时至晚上6时23分开始，观众入场时间则提前至下午5时。启德体育园提醒观众预留充足交通时间，以及不可携带长于35cm雨伞进场。

预留充足时间提早出门

为保障观众安全及提升入场效率，启德体育园提醒所有观众预留充足交通时间，预留充足时间提早出门，提早到达场馆，避免因天气或交通情况影响入场时间；⁠长于35cm雨伞不可携带进场，建议携带折叠伞，或使用园方提供的雨伞寄存服务（每次港币10元）。

  • 付费电子储物柜：设于启德零售馆及体艺馆，详情可浏览启德体育园官网。 
  • 临时雨伞桶/储物架：设于各安检入口，请记下位置及序号，以便散场时顺利取回。

以及遵从现场工作人员指示，按指定路线有序进场。请观众留意交通情况，提早计划回程安排，抵达安全的地方。

启德体育园呼吁密切留意主办单位MakerVille官方社交平台公布的最新安排。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00:48
台风红霞．持续更新︱三号风球生效 天文台：料未来一两小时雨势有时较大
社会
1小时前
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
7小时前
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
社会
3小时前
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
10小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
「最好身材港姐」李珊珊罕谈胸部独特构造  28岁神奇再度发育  揭廖安丽前夫叶青霖出家内幕
「最好身材港姐」李珊珊罕谈胸部独特构造  28岁神奇再度发育  揭廖安丽前夫叶青霖出家内幕
影视圈
27分钟前
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
01:06
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
影视圈
23小时前
台风红霞逼近，深圳将台风预警升至蓝色。微博@中国天气
00:59
台风红霞︱深圳发「蓝色」预警地铁明或延迟营运 惠州全市「五停」
湾区时事
7小时前
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
生活百科
2026-07-24 12:09 HKT
三派安泰邨高层 港男上楼在望却惊揭单位藏「秘密」 决心等终极四派掀网民激辩：有得住仲嫌？｜Juicy叮
三派安泰邨高层 港男上楼在望却惊揭单位藏「秘密」 决心等终极四派掀网民激辩：有得住仲嫌？｜Juicy叮
时事热话
5小时前