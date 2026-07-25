台风红霞｜全港10区空气污染指数达甚高水平 屯门「爆表」
更新时间：15:56 2026-07-25 HKT
发布时间：15:56 2026-07-25 HKT
发布时间：15:56 2026-07-25 HKT
环境保护署预测今日（25日）稍后时间，部分空气质素监测站的空气质素健康指数健康风险级别可能达至「严重」水平。全港15个一般空气质素监测站，当中屯门已爆表录得「严重」水平，元朗、中西区等10区亦达至「甚高」水平。
环保署自昨日（24日）下午起在部分地区录得较平常为高的空气污染水平。受热带气旋红霞的外围下沉气流影响，本港今日天晴、酷热及吹和缓西北风，微弱风势不利污染物扩散，充沛的阳光助长光化烟雾活动，令臭氧及微细悬浮粒子在珠江三角洲区域内迅速形成，而较高的臭氧水平亦会加速二氧化氮的形成。
环保署表示，根据香港天文台预测，明日（26日）有狂风大骤雨，风势颇大，预料届时本港的空气质素会得到改善。
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