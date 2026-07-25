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台风红霞｜超市人头涌市民「储粮」买菜及面包 将军澳海傍提早设水马及沙包防浸

社会
更新时间：15:44 2026-07-25 HKT
发布时间：15:44 2026-07-25 HKT

台风红霞逐渐逼近本港。《星岛头条》记者下午到钻石山荷里活广场一间超市，发现场内人头涌涌，不少市民提早购买蔬菜及鲜鱼等，做好打风准备。另外，记者今午2时亦到将军澳一间超级市场观察，超市内人流则与平日相若，未见抢购人潮，惟面包货架下方两层大部分空置，部分货品已无存货，只剩上层仍有多款方包及麦包出售。蔬菜区有数格陈列位已空，惟菜心、白菜、生菜等叶菜仍有供应。

今日入货市民较以往少

超市职员唐小姐表示，每逢打风，市民例必增加购买粮食，今次亦不例外，其中以蔬菜、面包等货品最为抢手；但她同时指出，今日到店内选购备粮的顾客数量，较以往同类天气情况下明显减少。

市民江小姐则称，今日仅如常到超市购物，并非特意为风灾入货。她解释，平日家中已习惯储备少量食物，足够两至三日食用，加上超市在台风期间一般维持正常营业，因此无必要赶往街市大量囤货。

路旁加装挡水围板

另一方面，过往曾多次遭巨浪侵袭的将军澳海滨一带，当局早已未雨绸缪，今早在沿岸路段设置大型水马及堆放沙包，并于临海商店及食肆外围加装挡水围板；至于部分食肆的露天用餐区，亦已暂时关闭，以策安全。

实习记者、摄影：欧翔泰
 

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