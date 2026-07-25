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台风红霞｜昂坪360取消今晚缆车夜航及音乐会 官网购票自动循付款方式获全额退款

社会
更新时间：14:21 2026-07-25 HKT
发布时间：14:21 2026-07-25 HKT

台风「红霞」正逐渐增强及影响香港。昂坪360今日（25日）宣布，原定今晚举行的缆车夜航活动取消，于官方网站购票的人士将自动透过原来付款方式进行全额退款手续。

全额退款需时约5至8个星期

昂坪360表示，考虑到宾客安全及缆车服务在三号强风信号下要暂停，原定今晚举行的缆车夜航活动取消，包括于晚上7时30分在户外举行的「昂坪360二十周年呈献： 叱咤903星空下音乐会」。

昂坪360续指，于官方网站购票的人士将自动透过原来付款方式进行全额退款手续，一般需时约5至8个星期完成；而透过第三方平台购票之人士，请联络有关平台安排退款事宜。

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