粤车南下︱机管局推出全新「易泊游」 「易泊飞」累计5000架次车辆使用

粤车南下入境市区措施今（25日）日起扩大至大湾区9个城市，机管局同时推出全新的「易泊游」服务，让合资格的大湾区旅客经港珠澳大桥自驾访港，并于香港口岸便捷泊车；至于「易泊飞」服务自去年至今，已累计5000架次车辆使用，1.2万名车主登记。

服务模式简单 旨在带动旅游及餐饮消费

机场运行执行总监姚兆聪表示，今早迎接第一批使用「易泊游」服务的内地旅客，经港珠澳大桥直达香港口岸自动化停车场泊车，办理入境手续后，可乘搭公共交通工具游览本港。他强调服务模式简单，旨在提升旅客便利度并带动香港旅游及餐饮消费。机管局正与大屿山的业务伙伴和其他机构携手合作，推出折扣优惠及其他礼遇，吸引多旅客访港，为本港旅游业注入更多动力。

姚兆聪指出，去年推出的「易泊飞」服务，内地旅客泊好车后，再在香港机场转乘飞机飞往全球各地，至今累计5000架次车辆使用、1.2万名车主登记、逾3万名旅客经此方式从香港机场飞往全球，反映服务受欢迎。

陈美宝吁透过香港「世一」公交 探索香港魅力

运输及物流局局长陈美宝表示，去年底推出的易泊飞服务为「粤车南下」打响头炮，将港珠澳大桥及香港国际机场两项世界级基建结合起来。今日推出的「易泊游」服务再下一城，合资格的广东及澳门私家车车主只需预约并经确认泊位，便可透过口岸停车场全自动泊车系统完成泊车，随时来香港来一趟「说走就走」的旅程。今天亦是「粤车南下」新增城市入境市区的首日，入境市区的每日预约出行名额亦倍增至200辆。她呼吁各位旅客将「泊车转乘」概念推展至入境市区部分，透过香港「世一」的公共交通，探索香港各区的魅力。

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