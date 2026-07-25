粤车南下｜今起扩至大湾区9个城市 陈美宝：冀明年首季争取扩至广东省21城市

「粤车南下」入境市区措施即日起扩展至大湾区全部9个城市。运输及物流局局长陈美宝表示，当局期望明年第一季争取扩展措施至广东省21个城市，方便两地交流及车流往来。她指，「粤车南下」入市区的预约出行已超过9000架次，近期登记抽签申请超额3倍，形容非常理想，当中6成的申请来自新增的5个城市。

打风无损内地旅客雅兴

陈美宝表示，「粤车南下」每日预约名额由100个增至200个，虽然今日(25日)可能打风，但无损内地旅客雅兴，约170架内地车辆经大桥入境，多名车主向她反映自驾往返无缝顺畅，喜欢香港购物及景点选择。她提到，泊车转乘的概念已延伸至市区，目前全港有160个停车场已提供电动车充电设施或内地支付系统，超过50间酒店及商场为粤车南下的顾客提供优惠套餐。

关于会否增加其他口岸包括新皇岗口岸予「粤车南下」使用，陈美宝表示，「港车北上」及「粤车南下」政策是希望能够用好港珠澳大桥，她了解到，佛山及深圳旅客都享受使用大桥的驾驶经验，未来会累积经验，希望做到扩展安排。她明白社会有不同意见，包括希望扩大每日名额、新增更多城市，过境口岸是否可以进一步便利等，当局会密切检视，并与广东省当局商讨。

九成旅客逗留1至2日

至于遇上台风时能否延长旅客留港时间，她表示现行每车最多留港3日，九成旅客逗留1至2日，一成逗留3日，3日时限基本适配大部分行程，遇上天气影响，口岸及公共交通会维持运作并即时向旅客发布资讯。

陈美宝提到，「粤车南下」措施推出至今半年，整体只有零星的违规个案，当局透过管理办法及由执法单位跟进处理，未来会继续加强监察。她强调，很关心道路使用者的安全，最近到访车辆查验中心，了解到会透过短片等方式，解释香港道路情况及交通守则要求，相关的粤车群组亦会分享资讯，可以预防违规。

行流程顺畅 旅客赞景点多日后会再来

有旅客分享自驾来港体验。来自广州的唐先生一家六口来港，他表示网上提前两日预约即可，审批快速，从广州出发不足两小时便抵达口岸，过关顺畅不塞车，自驾比以往乘坐金巴等更方便，适合一家大小。他们计划到迪士尼及大屿山游玩，认为香港景点众多，日后会再来。

来自佛山的欧先生表示，粤车南下政策加深内地市民对香港了解，出行流程「丝滑顺畅」，可直接驾车入市区，购物后即时返程非常方便。另外内地旅客卢先生则指，新增城市后申请流程更简化，香港购物及游玩选择多，他返内地后会推荐亲友使用粤车南下自驾来港。

记者：蔡思宇

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