台风红霞‧交通消息｜城巴大部分路线零时30分起陆续暂停服务 兼停通宵路线 港铁维持正常班次

台风「红霞」正逐渐增强及影响香港。中国内地铁路单位宣布，多班来往香港西九龙站及内地的高速铁路列车车次已经取消。

【19:46】港铁表示列车、轻铁及港铁巴士服务将会维持周末的正常班次，直至晚上服务时间完结。高速铁路（香港段）服务方面，港铁接获内地铁路单位通知，因应天气情况，今日（25日）起至7月27日部分来往香港西九龙站及内地站点的高铁列车班次将会取消。

【19:41】城巴大部分日间路线将于凌晨12时30分起陆续暂停服务。周日（7月26日）各通宵路线将不提供服务。此外，观光城巴「H2K夜赏香港」将于晚上10时10分暂停服务。

【17:30】机管局表示，截至今日（25日）下午4时50分，今日共有29班离港及20班抵港航班取消，126班离港及112班抵港航班延误。

明日（26日）将有大量航班受影响，机管局将启动航班重新编配机制，在天气情况容许时协调航班有序升降。

机管局提醒旅客应先了解航空公司最新的公布，待确定航班时间后才出发前往机场。旅客亦可以浏览香港国际机场网站，或流动应用程式「My HKG」查阅有关最新航班资讯。另外，恶劣天气下往来机场的交通亦可能受到影响，旅客请预留充足时间前往机场。

机管局正积极为风暴做好准备，并与天文台、民航处及各机场同业紧密沟通，以制定及实施紧急应变措施。

【15:16】国泰取消周日凌晨1时15分至下午6时所有航班。香港快运已调整今日至星期日的航班安排，约30班往返香港航班已经取消。

大湾区航空表示，原定今晚（25日）10时55分飞往台北的HB710航班，以及原定明日（26日）凌晨2时55分从台北飞抵本港的HB711航班均已取消，受影响乘客可于原定出发日期7日内更改机票，或于30日内办理退款，相关费用将获豁免。

公司会将最新航班资讯透过短讯或电邮通知乘客，建议乘客出发前往机场前，于公司网站查阅最新航班状态。

【13:45】港铁密切留意热带气旋「红霞」对本港天气的影响，会加强检查车站和铁路设施的防洪设备运作。在台风期间，港铁会在安全的情况下尽量维持服务。1号、3号及8号风球信号生效时，港铁的重铁及轻铁服务会大致维持正常，而港铁巴士会在8号信号生效3小时后暂停。由于台风期间天气或会急剧转变，市民在8号或以上信号生效时，应留在安全的地方。随著风暴接近本港及因应乘客量，服务班次或会有所调整。若天气情况突然转差，港铁露天段列车、轻铁及港铁巴士可能在未有预先通知的情况下暂停。

高速铁路（香港段）方面，港铁会持续与内地铁路单位就两地的天气情况协调相应的列车服务安排。

【13:07】机场运行执行总监姚兆聪表示，相信今晚至明天中午的航班会受打风影响，机管局及航空公司正积极研究，估计下午航空公司会陆续通知旅客航班的情况。他呼吁旅客如今晚或明天出行，最好先向航空公司确定航班才到机场，其他应对措施亦正开始准备。

【12:44】中国内地铁路单位通报，由于预期天气情况恶劣，下列高速铁路列车车次取消：

2026年07月25日：

由广州南站前往香港西九龙站：G6515,G6523,G6525,G6531

由广州东站前往香港西九龙站：G6557,G6561

由汕头站前往香港西九龙站：G6573,G6577

由厦门站前往香港西九龙站：G921,G925

由福州站前往香港西九龙站：G919,G923

由上海虹桥站前往香港西九龙站：G899,G385

由梅州西站前往香港西九龙站：G6589

由北京西站香港西九龙站：G897

由香港西九龙站前往广州南站：G6516,G6522,G6524,G6532

由香港西九龙站前往广州东站：G6560,G6564

由香港西九龙站前往汕头站：G6574,G6578,G6398

由香港西九龙站前往厦门站：G922,G926

由香港西九龙站前往福州站*：G920

由香港西九龙站前往上海虹桥站：G900,G386

由香港西九龙站前往深圳北站：G5612

由香港西九龙站前往梅州西站：G6590

由香港西九龙站前往北京西站：G898

由香港西九龙站前往汕尾站：G5660

2026年07月26日：

由广州南站前往香港西九龙站：G6515,G6523,G6525,G6531,G6539,G6507,G6517,G6519,G6521,G6501,G6527,G6529,G6533,G6535,G6537,G6581,G6583,G6585,G6587

由广州东站前往香港西九龙站：G6545,G6547,G6549

由汕头站前往香港西九龙站：G6573,G6577,G6397

由厦门站前往香港西九龙站：G921,G925

由福州站前往香港西九龙站：G919,G923

由上海虹桥站前往香港西九龙站：G899,G385

由深圳北站前往香港西九龙站：G5609,G5617,G5621,G5623

由梅州西站前往香港西九龙站：G6589

由北京西站前往香港西九龙站：G897

由张家界西站前往香港西九龙站：G6079

由湛江西站前往香港西九龙站：G6047

由肇庆东站前往香港西九龙站：G6579

由汕尾站前往香港西九龙站：G5659

由香港西九龙站前往广州南站：G6516,G6522,G6524,G6532,G6540,G6508,G6518,G6520,G6538,G6502,G6528,G6530,G6534,G6536,G6526,G6582,G6584,G6586,G6588

由香港西九龙站前往广州东站：G6546,G6548,G6550

由香港西九龙站前往汕头站：G6574,G6578

由香港西九龙站前往厦门站：G922,G926

由香港西九龙站前往福州站：G920,G924

由香港西九龙站前往上海虹桥站：G900,G386

由香港西九龙站前往深圳北站：G5612,G5618,G5620,G5622

由香港西九龙站前往梅州西站：G6590

由香港西九龙站前往北京西站：G898

由香港西九龙站前往张家界西站：G6080

由香港西九龙站前往湛江西站：G6048

由香港西九龙站前往肇庆东站：G6580

2026年07月27日：

由深圳北站前往香港西九龙站：G5609

由香港西九龙站前往福州站：G924

2026年07月25-26日下列高速铁路列车车次始发/终到站更改：

2026年07月25日：

更改终到站的车次：G913,G917 (终到站更改为广州南站)

2026年07月26日：

更改始发站的车次：G914,G918 (始发站更改为广州南站)

【12:16】富裕小轮「屯门-东涌-沙螺湾-大澳」渡轮服务，暂时停止服务。屯门往来大澳航线，屯门往大澳的尾班渡轮已在上午11时开出，大澳往屯门的尾班渡轮将在下午2时开出。而东涌往来大澳航线，东涌往大澳的尾班渡轮已在上午10时开出，大澳往东涌的尾班已于上午11时开出。复航时间另行通知。

翠华船务公布，由于天文台将于下午1时至3时改发三号强风信号，渡轮服务需要调整，涉及马料水来往东平洲、香港仔来往赤柱与蒲台岛、马料水来往塔门，以及来往西贡至滘西村与粮船湾。

长荣航空公布，受台风「红霞」影响，今日香港往台北的BR858航班，以及台北往香港的BR857航班取消。