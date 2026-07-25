台风红霞‧交通消息｜国泰取消周日凌晨1时15分至下午6时所有航班 快运取消多班今明往返北京及东京等地航班

台风「红霞」正逐渐增强及影响香港。中国内地铁路单位宣布，多班来往香港西九龙站及内地的高速铁路列车车次已经取消。

【15:16】国泰取消周日凌晨1时15分至下午6时所有航班，快运取消多班今明往返北京及东京等地航班。

【13:07】机场运行执行总监姚兆聪表示，相信今晚至明天中午的航班会受打风影响，机管局及航空公司正积极研究，估计下午航空公司会陆续通知旅客航班的情况。他呼吁旅客如今晚或明天出行，最好先向航空公司确定航班才到机场，其他应对措施亦正开始准备。

【12:44】中国内地铁路单位通报，由于预期天气情况恶劣，下列高速铁路列车车次取消：

2026年07月25日：

由广州南站前往香港西九龙站：G6515,G6523,G6525,G6531

由广州东站前往香港西九龙站：G6557,G6561

由汕头站前往香港西九龙站：G6573,G6577

由厦门站前往香港西九龙站：G921,G925

由福州站前往香港西九龙站：G919,G923

由上海虹桥站前往香港西九龙站：G899,G385

由梅州西站前往香港西九龙站：G6589

由北京西站香港西九龙站：G897

由香港西九龙站前往广州南站：G6516,G6522,G6524,G6532

由香港西九龙站前往广州东站：G6560,G6564

由香港西九龙站前往汕头站：G6574,G6578,G6398

由香港西九龙站前往厦门站：G922,G926

由香港西九龙站前往福州站*：G920

由香港西九龙站前往上海虹桥站：G900,G386

由香港西九龙站前往深圳北站：G5612

由香港西九龙站前往梅州西站：G6590

由香港西九龙站前往北京西站：G898

由香港西九龙站前往汕尾站：G5660

2026年07月26日：

由广州南站前往香港西九龙站：G6515,G6523,G6525,G6531,G6539,G6507,G6517,G6519,G6521,G6501,G6527,G6529,G6533,G6535,G6537,G6581,G6583,G6585,G6587

由广州东站前往香港西九龙站：G6545,G6547,G6549

由汕头站前往香港西九龙站：G6573,G6577,G6397

由厦门站前往香港西九龙站：G921,G925

由福州站前往香港西九龙站：G919,G923

由上海虹桥站前往香港西九龙站：G899,G385

由深圳北站前往香港西九龙站：G5609,G5617,G5621,G5623

由梅州西站前往香港西九龙站：G6589

由北京西站前往香港西九龙站：G897

由张家界西站前往香港西九龙站：G6079

由湛江西站前往香港西九龙站：G6047

由肇庆东站前往香港西九龙站：G6579

由汕尾站前往香港西九龙站：G5659

由香港西九龙站前往广州南站：G6516,G6522,G6524,G6532,G6540,G6508,G6518,G6520,G6538,G6502,G6528,G6530,G6534,G6536,G6526,G6582,G6584,G6586,G6588

由香港西九龙站前往广州东站：G6546,G6548,G6550

由香港西九龙站前往汕头站：G6574,G6578

由香港西九龙站前往厦门站：G922,G926

由香港西九龙站前往福州站：G920,G924

由香港西九龙站前往上海虹桥站：G900,G386

由香港西九龙站前往深圳北站：G5612,G5618,G5620,G5622

由香港西九龙站前往梅州西站：G6590

由香港西九龙站前往北京西站：G898

由香港西九龙站前往张家界西站：G6080

由香港西九龙站前往湛江西站：G6048

由香港西九龙站前往肇庆东站：G6580

2026年07月27日：

由深圳北站前往香港西九龙站：G5609

由香港西九龙站前往福州站：G924

2026年07月25-26日下列高速铁路列车车次始发/终到站更改：

2026年07月25日：

更改终到站的车次：G913,G917 (终到站更改为广州南站)

2026年07月26日：

更改始发站的车次：G914,G918 (始发站更改为广州南站)

【12:16】富裕小轮「屯门-东涌-沙螺湾-大澳」渡轮服务，暂时停止服务。屯门往来大澳航线，屯门往大澳的尾班渡轮已在上午11时开出，大澳往屯门的尾班渡轮将在下午2时开出。而东涌往来大澳航线，东涌往大澳的尾班渡轮已在上午10时开出，大澳往东涌的尾班已于上午11时开出。复航时间另行通知。

翠华船务公布，由于天文台将于下午1时至3时改发三号强风信号，渡轮服务需要调整，涉及马料水来往东平洲、香港仔来往赤柱与蒲台岛、马料水来往塔门，以及来往西贡至滘西村与粮船湾。

长荣航空公布，受台风「红霞」影响，今日香港往台北的BR858航班，以及台北往香港的BR857航班取消。