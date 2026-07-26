台风红霞‧交通消息｜八号风球生效 港铁：港岛线恢复全线服务 屯马线尖东站至何文田站服务恢复

台风红霞正影响香港。本港市面公共交通大受影响。中国内地铁路单位宣布，多班来往香港西九龙站及内地的高速铁路列车车次已经取消。

7.26最新交通消息

【08:00】港铁指，屯马线恢复尖东站至何文田站服务。其后补充港岛线恢复全线服务。

【08:00】受热带气旋影响，公共运输服务安排如下：

港铁

服务暂停

迪士尼线, 机场快线, 轻铁, 港铁巴士

最新安排 班次

港铁现时服务安排如下：

荃湾线

- 中环站至荔景站（有限度服务） 15分钟

- 荔景站至大窝口站（准备中）

- 大窝口站至荃湾站（有限度服务） 15分钟

观塘线

- 黄埔站至彩虹站（有限度服务）15分钟

- 彩虹站至调景岭站（准备中）

港岛线

- 坚尼地城站至柴湾站（有限度服务）10分钟

南港岛线

- 金钟站至利东站（准备中）

- 利东站至海怡半岛站（有限度服务） 15分钟

将军澳线

- 北角站至宝琳站（有限度服务） 10分钟

- 调景岭站至康城站（有限度服务） 15分钟

东涌线

- 香港站至九龙站（有限度服务） 15分钟

- 九龙站至东涌站（准备中）

东铁线

- 金钟站至红磡站（有限度服务） 15分钟

- 红磡站至罗湖或落马洲站（准备中）

屯马线

- 屯门站至荃湾西站（准备中）

- 荃湾西站至钻石山站（有限度服务） 15分钟

- 钻石山站至乌溪沙站（准备中）

迪士尼线

- 欣澳站至迪士尼站（准备中）

机场快线

- 香港站至博览馆站（准备中）, 市区预办登机服务暂停

轻铁（准备中）

港铁巴士 暂停服务

人员需要先清理路轨上的杂物及修复受损的设备，露天段列车服务会在安全情况下逐步恢复

部分线路如东铁线、屯马线、东涌线、机场快线及轻铁因露天段较长，预计需要颇长时间才可恢复全线行车

九巴及龙运巴士

龙运路线S1及S64线将由早上7时30分起恢复有限度服务。

外勤人员正加紧九巴路线B1及B9的沿线路面情况，确认有关路面情况许可后，将尽快提供服务。

其他九巴及龙运日间路线暂停服务，直至另行通知。

城巴

城巴B7（只提供粉岭站来往香园围口岸服务）及S1号线由7时30分起将恢复有限度服务；其他日间路线维持暂停服务。

新大屿山巴士

暂停服务。

愉景湾交通服务有限公司

暂停服务。

珀丽湾客运有限公司

暂停服务。

香港电车

暂停服务。

山顶缆车

暂停服务。

中环至半山扶手电梯

暂停服务。

【06:00】九巴及龙运表示，所有日间路线暂停服务至另行通知。九巴及龙运的外勤人员会在天文台改发八号烈风或暴风信号后，巡逻九巴路线B1及B9，龙运路线S1及S64的沿线路面情况，确认有关路面情况许可后，将尽快提供服务。

【06:00】天文台公布将于早上7时10分改发八号烈风或暴风信号，城巴所有日间及通宵路线正暂停服务。

城巴B7（只提供粉岭站来往香园围口岸服务）及S1号线由7时30分起将恢复有限度服务；其他日间路线维持暂停服务，直至另行公告。

公司将密切留意台风动向及路面状况，公布最新服务安排。乘客请留意城巴流动应用程式或Facebook专页了解最新资讯。

【06:00】天文台已公布将于早上7时10分改发八号烈风或暴风信号，港铁工程团队届时将在安全情况下随即出动检查露天段及相关设施，进行清理，以及评估和作出需要的抢修，确保安全，逐步恢复露天路段服务。港铁网络较长露天段的铁路线，包括东铁线、屯马线、机场快线、东涌线及轻铁等，或会需要较长时间检查及抢修。

为确保安全，风暴期间请市民尽量留在安全的地方，避免不必要的出行。公司特别呼吁乘客在改发八号烈风或暴风信号后，先留意港铁服务的相关公布，特别是露天段服务的恢服情况，切勿急于前往车站。

【05:30】

青屿干线：

由于风势持续增强，青屿干线已实施第二阶段临时交通措施：

(i)所有车辆须改行青屿干线下层，并不可使用马湾路进出马湾。

(ii)运载第1、2、3或3A类危险货品的车辆禁止使用青屿干线。

汀九桥：

由于强风关系，汀九桥已实施下列临时交通措施：

汀九桥的中线封闭，只余快线及慢线开放予车辆行驶，车速限制降至每小时50公里。

昂船洲大桥：

由于风势持续增强，昂船洲大桥已实施第二阶段临时交通措施：

(i)所有车辆禁止使用昂船洲大桥。

(ii)南湾隧道（九龙方向）及由青衣路往昂船洲大桥和南湾隧道的支路封闭。

受影响的驾驶人士︰

(i)来往屯门/元朗及九龙/沙田，可改经屯门公路及荃湾路。

(ii)来往大屿山及九龙/沙田，可改经长青隧道及青葵公路。

【05:00】九号烈风或暴风风力增强信号仍然生效。为保障乘客和港铁人员的安全，由头班车起，港铁露天段的列车服务暂停，开出的列车班次不会行驶露天段，轻铁服务亦暂停。铁路线隧道段会提供有限度服务。

暂停列车服务的露天段包括机场快线全线、迪士尼线全线、东铁线罗湖／落马洲站至红磡站、荃湾线大窝口站至荔景站、观塘线彩虹站至调景岭站、港岛线杏花邨站至柴湾站、东涌线九龙站至东涌站、南港岛线金钟站至利东站，以及屯马线屯门站至荃湾西站、尖东站至何文田站和钻石山站至乌溪沙站。

港铁公司呼吁乘客在风暴期间注意安全，应尽量留在家中或安全的地方。

高速铁路（香港段）服务方面，公司接获内地铁路单位通知，今天（7月26日）下午4时前所有来往香港西九龙站及内地站点的高铁列车班次取消。公司会继续与内地铁路单位就两地的天气情况协调相应的列车服务安排。

由头班车起，港铁服务安排如下：

荃湾线

-中环站至荔景站（有限度服务） 15分钟

- 大窝口站至荃湾站（有限度服务） 15分钟

观塘线

- 黄埔站至彩虹站（有限度服务）15分钟

港岛线

- 坚尼地城站至杏花邨站（有限度服务）15分钟

南港岛线

- 利东站至海怡半岛站（有限度服务） 15分钟

将军澳线

- 北角站至宝琳站（有限度服务） 15分钟

- 调景岭站至康城站（有限度服务） 15分钟

东涌线

- 香港站至九龙站（有限度服务） 15分钟

迪士尼线 暂停服务

机场快线 暂停服务

东铁线

- 金钟站至红磡站（有限度服务） 15分钟

屯马线

- 荃湾西站至尖东站（有限度服务） 15分钟

- 何文田站至钻石山站（有限度服务） 18分钟

轻铁 暂停服务

港铁巴士 暂停服务

高速铁路（香港段）7月26日下午4时前全部班次取消

风暴期间，因应恶劣天气的实际情况和安全考虑，港铁服务可能需要作出调整，港铁呼吁乘客密切留意 MTR Mobile、港铁 Facebook 专页、港铁网页、高铁应用程式及网页、12306网页及应用程式、港铁车站及车厢广播、告示以及传媒发放关于港铁及高铁的最新列车服务资讯。

【02:15】由于风势持续增强，青屿干线已实施第二阶段临时交通措施：

(i)所有车辆须改行青屿干线下层，并不可使用马湾路进出马湾。

(ii)运载第1、2、3或3A类危险货品的车辆禁止使用青屿干线。

昂船洲大桥亦已实施下列临时交通措施：昂船洲大桥的中线封闭，只余快线及慢线开放予车辆行驶，车速限制降至每小时50公里。

【01:40】九号烈风或暴风风力增强信号现正生效，城巴风暴期间服务安排如下：城巴所有日间及通宵路线暂停服务，直至另行公告。公司正密切留意台风动向及路面状况，适时更新服务安排。

乘客请留意城巴流动应用程式或Facebook专页了解最新资讯。

【01:38】港铁表示，现时是非行车时间，所有列车、轻铁及港铁巴士服务已经结束。

为保障乘客和港铁人员的安全，如稍后早上头班车开出时，九号信号（或更高台风信号）仍然生效，港铁露天段会暂停列车服务，轻铁及港铁巴士亦会暂停服务。

【00:26】因强台风影响，所有渡轮及街渡渡轮服务已经暂停服务。

【00:10】由于强风关系，青屿干线的车速限制降至每小时50 公里。

7.25最新交通消息

【11:55】高速铁路(香港段)加开临时列车服务，于7月25日，以下列车车次恢复行驶：

由深圳北站前往香港西九龙站：G5609

由香港西九龙站前往福州站：G924

由北京西站前往香港西九龙站：G897

由香港西九龙站前往北京西站：G898

【11:53】港铁表示，若改发九号或以上风球，露天段列车、轻铁及港铁巴士服务将即时暂停。机场快线将加开1班由博览馆站开往香港站的列车，并于凌晨0时55分于博览馆站开出。

【11:30】为接载旅客及乘客前往市区，港铁将于7月26日(星期日)凌晨延长机场快线服务，加开一班凌晨1时由机场站开往香港站的班次(途经青衣站及九龙站)，以配合机场管理局要求，应付乘客需求。

由于届时其他铁路线的列车服务已结束，港铁公司提醒乘搭以上机场快线加开班次的乘客，预先计划到达市区后的接驳交通。

而机场快线由香港站往机场/博览馆方向的服务则维持正常，尾班车于凌晨12 时48分开出。

另外，天文台表示考虑会于凌晨1至2点之间发出九号烈风或暴风风力增强信号，港铁会致力维持正常服务直至是日服务完结。

【11:28】海事处宣布，由于八号热带气旋警告信号已经发出，在上环的港澳码头已经暂时关闭。

【23:00】因强⾵关系，深圳湾公路大桥现已实施下列特别交通及运输安排：深圳湾公路大桥将会于上午12时30分起封闭，及禁止车辆使用。

【22:49】由于强风，港珠澳大桥香港连接路已实施以下特别交通及运输安排：港珠澳大桥香港连接路的最高车速限制由每小时100 公里降低至每小时50 公里。港珠澳大桥香港连接路将会于7月26日上午0时0分起封闭，及禁止车辆使用。

【20:50】因应天文台将于晚上10时10分改发八号烈风或暴风信号，九巴及龙运巴士宣布:

- 九巴路线19、71A、71K、 72K、78A、81K、87K、 88K、 98A、211、213M、251A、251B、268、272A、273A、278K、281及296A会维持有限度服务至原定尾班车

- ⁠龙运路线S1及S64将维持有限度服务至原定尾班车

- ⁠其余仍在服务的九巴及龙运日间路线将于凌晨零时三十分起暂停服务

通宵服务方面，九巴所有深宵及通宵路线将暂停服务。

龙运通宵路线NA30、NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA47及NA52 尾班车为凌晨一时十五分由港珠澳大桥 / 国泰城开出 。

龙运通宵路线N30、N31、N42及N42A 将暂停服务。

【19:46】港铁表示列车、轻铁及港铁巴士服务将会维持周末的正常班次，直至晚上服务时间完结。高速铁路（香港段）服务方面，港铁接获内地铁路单位通知，因应天气情况，今日（25日）起至7月27日部分来往香港西九龙站及内地站点的高铁列车班次将会取消。

【19:41】城巴大部分日间路线将于凌晨12时30分起陆续暂停服务。周日（7月26日）各通宵路线将不提供服务。此外，观光城巴「H2K夜赏香港」将于晚上10时10分暂停服务。

【17:30】机管局表示，截至今日（25日）下午4时50分，今日共有29班离港及20班抵港航班取消，126班离港及112班抵港航班延误。

明日（26日）将有大量航班受影响，机管局将启动航班重新编配机制，在天气情况容许时协调航班有序升降。

机管局提醒旅客应先了解航空公司最新的公布，待确定航班时间后才出发前往机场。旅客亦可以浏览香港国际机场网站，或流动应用程式「My HKG」查阅有关最新航班资讯。另外，恶劣天气下往来机场的交通亦可能受到影响，旅客请预留充足时间前往机场。

机管局正积极为风暴做好准备，并与天文台、民航处及各机场同业紧密沟通，以制定及实施紧急应变措施。

【15:16】国泰取消周日凌晨1时15分至下午6时所有航班。香港快运已调整今日至星期日的航班安排，约30班往返香港航班已经取消。

大湾区航空表示，原定今晚（25日）10时55分飞往台北的HB710航班，以及原定明日（26日）凌晨2时55分从台北飞抵本港的HB711航班均已取消，受影响乘客可于原定出发日期7日内更改机票，或于30日内办理退款，相关费用将获豁免。

公司会将最新航班资讯透过短讯或电邮通知乘客，建议乘客出发前往机场前，于公司网站查阅最新航班状态。

【13:45】港铁密切留意热带气旋「红霞」对本港天气的影响，会加强检查车站和铁路设施的防洪设备运作。在台风期间，港铁会在安全的情况下尽量维持服务。1号、3号及8号风球信号生效时，港铁的重铁及轻铁服务会大致维持正常，而港铁巴士会在8号信号生效3小时后暂停。由于台风期间天气或会急剧转变，市民在8号或以上信号生效时，应留在安全的地方。随著风暴接近本港及因应乘客量，服务班次或会有所调整。若天气情况突然转差，港铁露天段列车、轻铁及港铁巴士可能在未有预先通知的情况下暂停。

高速铁路（香港段）方面，港铁会持续与内地铁路单位就两地的天气情况协调相应的列车服务安排。

【13:07】机场运行执行总监姚兆聪表示，相信今晚至明天中午的航班会受打风影响，机管局及航空公司正积极研究，估计下午航空公司会陆续通知旅客航班的情况。他呼吁旅客如今晚或明天出行，最好先向航空公司确定航班才到机场，其他应对措施亦正开始准备。

【12:44】中国内地铁路单位通报，由于预期天气情况恶劣，下列高速铁路列车车次取消：

2026年07月25日：

由广州南站前往香港西九龙站：G6515,G6523,G6525,G6531

由广州东站前往香港西九龙站：G6557,G6561

由汕头站前往香港西九龙站：G6573,G6577

由厦门站前往香港西九龙站：G921,G925

由福州站前往香港西九龙站：G919,G923

由上海虹桥站前往香港西九龙站：G899,G385

由梅州西站前往香港西九龙站：G6589

由北京西站香港西九龙站：G897

由香港西九龙站前往广州南站：G6516,G6522,G6524,G6532

由香港西九龙站前往广州东站：G6560,G6564

由香港西九龙站前往汕头站：G6574,G6578,G6398

由香港西九龙站前往厦门站：G922,G926

由香港西九龙站前往福州站*：G920

由香港西九龙站前往上海虹桥站：G900,G386

由香港西九龙站前往深圳北站：G5612

由香港西九龙站前往梅州西站：G6590

由香港西九龙站前往北京西站：G898

由香港西九龙站前往汕尾站：G5660

2026年07月26日：

由广州南站前往香港西九龙站：G6515,G6523,G6525,G6531,G6539,G6507,G6517,G6519,G6521,G6501,G6527,G6529,G6533,G6535,G6537,G6581,G6583,G6585,G6587

由广州东站前往香港西九龙站：G6545,G6547,G6549

由汕头站前往香港西九龙站：G6573,G6577,G6397

由厦门站前往香港西九龙站：G921,G925

由福州站前往香港西九龙站：G919,G923

由上海虹桥站前往香港西九龙站：G899,G385

由深圳北站前往香港西九龙站：G5609,G5617,G5621,G5623

由梅州西站前往香港西九龙站：G6589

由北京西站前往香港西九龙站：G897

由张家界西站前往香港西九龙站：G6079

由湛江西站前往香港西九龙站：G6047

由肇庆东站前往香港西九龙站：G6579

由汕尾站前往香港西九龙站：G5659

由香港西九龙站前往广州南站：G6516,G6522,G6524,G6532,G6540,G6508,G6518,G6520,G6538,G6502,G6528,G6530,G6534,G6536,G6526,G6582,G6584,G6586,G6588

由香港西九龙站前往广州东站：G6546,G6548,G6550

由香港西九龙站前往汕头站：G6574,G6578

由香港西九龙站前往厦门站：G922,G926

由香港西九龙站前往福州站：G920,G924

由香港西九龙站前往上海虹桥站：G900,G386

由香港西九龙站前往深圳北站：G5612,G5618,G5620,G5622

由香港西九龙站前往梅州西站：G6590

由香港西九龙站前往北京西站：G898

由香港西九龙站前往张家界西站：G6080

由香港西九龙站前往湛江西站：G6048

由香港西九龙站前往肇庆东站：G6580

2026年07月27日：

由深圳北站前往香港西九龙站：G5609

由香港西九龙站前往福州站：G924

2026年07月25-26日下列高速铁路列车车次始发/终到站更改：

2026年07月25日：

更改终到站的车次：G913,G917 (终到站更改为广州南站)

2026年07月26日：

更改始发站的车次：G914,G918 (始发站更改为广州南站)

【12:16】富裕小轮「屯门-东涌-沙螺湾-大澳」渡轮服务，暂时停止服务。屯门往来大澳航线，屯门往大澳的尾班渡轮已在上午11时开出，大澳往屯门的尾班渡轮将在下午2时开出。而东涌往来大澳航线，东涌往大澳的尾班渡轮已在上午10时开出，大澳往东涌的尾班已于上午11时开出。复航时间另行通知。

翠华船务公布，由于天文台将于下午1时至3时改发三号强风信号，渡轮服务需要调整，涉及马料水来往东平洲、香港仔来往赤柱与蒲台岛、马料水来往塔门，以及来往西贡至滘西村与粮船湾。

长荣航空公布，受台风「红霞」影响，今日香港往台北的BR858航班，以及台北往香港的BR857航班取消。