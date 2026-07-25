台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过

台风「红霞」逐渐增强，根据多个天气模型预测，红霞会在今晚(25日)至明早(26日)最接近香港，但各模型预测其登陆位置与本港的距离仍存在变数，最远会在揭阳惠来登陆，最近则会逼入200公里内、惠州及汕尾之间登陆。最终天文台会否决定发出八号或以上热带气旋警告信号，就要看红霞最终登陆位置会否更靠近香港。天文台最新预测，红霞会于明早在本港东北100公里左右掠过。

天文台的预测登陆的位置最近，预计红霞会在明早于惠州至汕尾一带登陆，并在本港东北100公里左右掠过，预料香港部分地区风力会达烈风程度。而传统超级电脑「欧洲中期预报中心」及AI模型「盘古」，与天文台有同样的预测，但时间会早一点，预计红霞将会在明日凌晨至清晨，在惠州及汕尾之间登陆；AI模型「欧中AIFS」持同样看法，但位置更靠近香港。

另一边厢，中央气象台预计，红霞会在今天夜间至明早（26日）在香港到广东陆丰一带沿海登陆，其后转向偏北方向移动，强度逐渐减弱。而AI模型「伏羲」及「风乌」有类似的预测，预料红霞在明日凌晨至清晨，在汕尾及陆丰登陆。



登陆点成发八号风球关键

预测登陆位置最远的是深圳气象局，预料红霞将于今晚至明早以台风级风力，在香港到揭阳惠来登陆，但当局亦表明较大可能在以深汕为中心的深圳到汕尾，并不排除达强台风级风力。

无论是在揭阳惠来、惠州及汕尾等位置登陆，皆是香港的东面，据过往经验「东登」的风暴登陆点，往往要非常接近香港，一般在汕尾市或汕尾以西的位置，才足以令天文台发出八号或以上热带气旋警告信号。换言之，若登陆位置距离香港在200公里内，纵使是「东登」，对香港的影响仍不可忽视。

「东登」、「西登」影响分别大

根据天文台过往资料，热带气旋于香港东边或西边登陆，对本港天气的影响可以有很大的分别，如热带气旋于香港东面登陆，香港一段时间吹偏北风，受山势阻隔，风力相对较低。但如果热带气旋于香港南面掠过并在香港西面登陆，本港受到的风力不会显著减弱，东南风更会把海水推向岸边，造成风暴潮。