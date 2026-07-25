Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地盘禁烟︱首六日共发出21张罚款通知书 许泽森强调执法绝无宽限期

社会
更新时间：11:21 2026-07-25 HKT
发布时间：11:21 2026-07-25 HKT

建筑地盘于本月17日起全面禁烟。劳工处处长许泽森表示，地盘全面禁烟新规生效首六日，处方已巡查约530个地盘，共发出21张定额罚款通知书，形容「情况不是最理想，但亦未算严重」，强调执法绝无宽限期，所有巡查均为突击进行，并按风险评估厘定优次，会反复巡查高风险地点。

许泽森在一个电视台节目表示，共发出的21张定额罚款通知书，每张3,000元，平均每百个地盘约3至4张。除直接票控吸烟者外，承建商亦须负监管责任，最高可被罚款40万元。劳工处于首周向承建商发出5份敦促改善通知书，另有一宗个案正评估证据考虑是否提出检控；同时发出约300次口头或书面警告，主要涉及地盘边界禁烟告示不清等基本管理问题。

将重点巡查大厦维修工程

许泽森指，所有巡查都是突击，优次按地盘类型等作风险评估，甚至反复巡查，会特别关注大厦维修工程地盘，不论大型屋苑如宏福苑式的全面维修，抑或小型住宅有住户出入频繁的工程，均会加强留意，因火警风险一旦失控，火势可能迅速蔓延至民居。他鼓励市民举报，过去一周接获十多宗投诉。

对于宏福苑大火听证会独立委员会代表早前总结陈词，指劳工处处理工人吸烟投诉执法不力，许泽森回应称，以往执法受制于当时的风险为本法律框架，现时新例下所有地盘一律禁烟，能提升执法成效。

正跟进宏宏福苑听证会意见

他又透露，已开始跟进宏福苑听证会其他意见，包括棚架棚网检验、与屋宇署协作、踢脚板材质防火性等，将会修订作业指引，并已强化跨部门协作。处方会密切留意独立委员会最终报告，如有进一步建议，会务实地落实。香港建造商会早前推出的实务指引，当局将观察成效，不排除将适用部分纳入法定指引。

许泽森重申，地盘不设吸烟区，旨在杜绝工人携带烟火器具在地盘活动的合理借口，从源头减低火警隐患。

相关新闻：

地盘禁烟︱烟民工友呻麻烦 称罚款严苛：一罚就无咗几日粮 有工友赞「有助健康」

地盘禁烟︱劳工处长：实施至今巡查逾200地盘 向9名违例吸烟工人发罚单

地盘禁烟︱房委会建筑地盘实施一系列严谨措施 确保全体工人及访客遵守

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00:57
台风红霞．持续更新︱天文台在下午1时20分改发三号强风信号 料明早于惠州至汕尾一带登陆
社会
6小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
3小时前
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
影视圈
18小时前
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
生活百科
2026-07-24 12:09 HKT
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
6小时前
屋企全裸有罪？︱山东男遭邻居偷拍「公审」 央视解构登热搜
屋企全裸有罪？︱山东男遭邻居偷拍「公审」 央视解构登热搜
奇闻趣事
5小时前
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
即时中国
20小时前
梁珊离世｜长子首披露母离世原因：心脏有事 临终前不舍亲友 逝世前健步如飞思路清晰
10:03
梁珊离世｜长子首披露母离世原因：心脏有事 临终前不舍亲友 逝世前健步如飞思路清晰
影视圈
18小时前
狗只入食肆︱谢展寰：31间退出计划因客人不接受 吁食肆先审视经营模式勿盲目跟风
狗只入食肆︱谢展寰：31间退出计划因客人不接受 吁食肆先审视经营模式勿盲目跟风
社会
3小时前