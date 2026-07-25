地盘禁烟︱首六日共发出21张罚款通知书 许泽森强调执法绝无宽限期

建筑地盘于本月17日起全面禁烟。劳工处处长许泽森表示，地盘全面禁烟新规生效首六日，处方已巡查约530个地盘，共发出21张定额罚款通知书，形容「情况不是最理想，但亦未算严重」，强调执法绝无宽限期，所有巡查均为突击进行，并按风险评估厘定优次，会反复巡查高风险地点。

许泽森在一个电视台节目表示，共发出的21张定额罚款通知书，每张3,000元，平均每百个地盘约3至4张。除直接票控吸烟者外，承建商亦须负监管责任，最高可被罚款40万元。劳工处于首周向承建商发出5份敦促改善通知书，另有一宗个案正评估证据考虑是否提出检控；同时发出约300次口头或书面警告，主要涉及地盘边界禁烟告示不清等基本管理问题。

将重点巡查大厦维修工程

许泽森指，所有巡查都是突击，优次按地盘类型等作风险评估，甚至反复巡查，会特别关注大厦维修工程地盘，不论大型屋苑如宏福苑式的全面维修，抑或小型住宅有住户出入频繁的工程，均会加强留意，因火警风险一旦失控，火势可能迅速蔓延至民居。他鼓励市民举报，过去一周接获十多宗投诉。

对于宏福苑大火听证会独立委员会代表早前总结陈词，指劳工处处理工人吸烟投诉执法不力，许泽森回应称，以往执法受制于当时的风险为本法律框架，现时新例下所有地盘一律禁烟，能提升执法成效。

正跟进宏宏福苑听证会意见

他又透露，已开始跟进宏福苑听证会其他意见，包括棚架棚网检验、与屋宇署协作、踢脚板材质防火性等，将会修订作业指引，并已强化跨部门协作。处方会密切留意独立委员会最终报告，如有进一步建议，会务实地落实。香港建造商会早前推出的实务指引，当局将观察成效，不排除将适用部分纳入法定指引。

许泽森重申，地盘不设吸烟区，旨在杜绝工人携带烟火器具在地盘活动的合理借口，从源头减低火警隐患。

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