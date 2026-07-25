台风红霞‧公共服务︱房委会辖下地盘承建商已移离棚架附近物料确保稳固 土拓署于低洼和当风地点提供沙包予市民

台风「红霞」正逐渐增强及影响香港。教育局宣布，幼稚园及部分特殊学校今日中午后停课。

【16:04】海事处接获香港领港会有限公司通知，由于热带气旋关系，领港服务将会由今日（25日）下午7时30分时起暂停。请船东、船只代理、船主及其他港口使用人士注意。

【15:20】香港警务处表示，原定今日下午六时于湾仔金紫荆广场举行的降旗仪式将告取消。

【15:15】房委会表示，承建商已经在地盘做好防范措施。

包括 :

检查棚架以确保安装稳固，移离棚架附近的松散物料，拆除塑胶帆布及绑紧安全网

用防水布或类似物料覆盖工地露天存放的建筑材料

用防水布覆盖正在施工阶段的斜坡表面，在挖掘地点的边缘放置沙包

容许天秤的吊臂自由摆动，将吊运车放置在最小半径内，并将吊钩升到最高位置

将流动机械移至平坦的地方

将吊船降落到最低的位置及加以稳固

确保注水式屏障稳固

检查同确保工地去水道畅通，及去水道的抽水泵运作正常

另外，施工地盘的紧急应变小组亦会提高警觉，为工地人员提供大雨和热带气旋警报的预告，随时采取适当措施，应对突发事件，并于暴风雨后安排合资格人员检查棚架。

渠务署则表示，已经在大澳、鲤鱼门等低洼地区安装可拆卸式挡水板；为大澳、鲤鱼门、屯门嘉和里、沙头角市等地居民提供沙包；完成巡查及清理全港约240个容易因淤塞而水浸的地点；于较高水浸风险位置，包括北区坪𪨶、石湖围、粉锦公路、龙翔道近黄大仙港铁站、漆咸道南、高升街、干诺道西等，提前派遣强力排水机械人「龙吸水」到附近位置候命。

渠务署又指，有需要时会启动紧急控制中心，迅速增派人手和紧急应变队伍，及时清理淤塞渠道。

【14:50】土木工程拓展署正于下列沿岸低洼和当风地点执行紧急应变行动计划，提供沙包供市民使用，减低海水淹浸对下列地点的影响：

北区 - 吉澳渔民村

大埔区 - 三门仔新村

沙田区 - 马鞍山渡头湾村

西贡区 - 西贡市中心及对面海村、南围及响钟

中西区 - 坚尼地城

南区 - 石澳村、赤柱八间

离岛区 - 东涌湾、长洲西地区、南丫岛榕树湾、坪洲南湾新村

同时间，土木工程拓展署已于将军澳南实地演练安装临时充水式挡水设施。土木工程拓展署会密切与天文台联系，视乎越堤浪的实际风险，安排安装临时充水式挡水设施，配合已建好的挡水墙结构，组成防线，缓解越堤浪对附近范围所构成的影响。

【14:50】民政事务总署已设立一条二十四小时紧急事故热线2572 8427供市民查询有关消息。

【14:32】新渡轮宣布，受台风红霞影响，横水渡航线尾班船须提早开出，横水渡长洲开往坪洲，最后开出的航时间为下午02时45分； 坪洲开往长洲，最后开出的航时间为下午03时40分。

【13:55】九巴表示，因应天文台发出三号强风信号，「九巴游香港」路线HK1及HK2尾班车将于下午3时30分开出。

【13:42】海事处提醒船东、船主及船舶负责人应立即采取防风措施，将船只妥善地系固于安全地方。

【13:30】旅游事务署宣布，由于香港天文台已发出三号强风信号，今晚（25日）上演的「幻彩咏香江」已告取消。

【13:28】社会福利署宣布，三号热带气旋警告信号已经发出，通常于星期六提供幼儿中心、邻里支援幼儿照顾计划及学前儿童或小学生课余托管服务的单位、长者服务中心、日间学前康复服务单位及包括综合职业康复服务中心、综合职业训练中心及展能中心在内的日间康复服务单位，在其正常办公时间内会继续开放。市民如有需要，可以联络有关中心或服务单位，安排子女或家人安全回家。

【12:16】昂坪360宣布，受台风影响，已于上午11时起暂停让宾客登车。将于天气好转后，尽快恢复宾客登车。

并考虑到宾客安全及缆车服务在三号强风信号下要暂停，原定今晚举行的缆车夜航活动取消。包括于晚上7时30分在户外举行的「昂坪360二十周年呈献： 叱咤903星空下音乐会」。

于官方网站购票之人士将自动透过原来的付款方式进行全额退款手续，一般需时约5至8个星期完成；而透过第三方平台购票之人士，请联络有关平台安排退款事宜。

【10:00】教育局指，由于天文台会在下午1时至3时之间改发三号热带气旋警告信号，幼稚园、肢体伤残儿童学校及智障儿童学校今日中午后停课。但上述学校须保持校舍开放，同时实施应变措施，照顾已返抵学校的学生，并在安全的情况下，方可安排学生返家。

天文台指，按照现时预测路径，红霞会在明早（26日）于惠州至汕尾一带登陆，受其影响，本港明日有频密狂风大骤雨及雷暴。天文台会视乎红霞的登陆地点与香港的距离、烈风区大小，以及本地风力情况，评估是否需要在今晚较后时间改发更高热带气旋警告信号。