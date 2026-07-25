狗只入食肆︱谢展寰：31间退出计划因客人不接受 吁食肆先审视经营模式勿盲目跟风

容许狗只进入获批准食肆措施于本月9日实施后，社会出现不少争论，也有获批准餐厅退出计划。环境及生态局局长谢展寰表示，措施实施两个多星期以来，整体合规情况理想，在政府抽样访问的40多间参与食肆中，超过一半表示营业额增加了一倍，但有31间食肆因客人不接受而选择退出计划。

逾万次巡查发70宗口头警告

谢展寰今早（25日）在电台节目表示，为配合新措施初期的磨合期，食环署特别设立了一支90人的专责队伍。过去两周共进行了逾14,000次巡查，期间共发出70宗口头警告。违规事项主要涉及标示不清，部分食肆门口的标示不清晰或位置欠佳；其次是部分狗主未有妥善牵引狗只，或未有将狗只扣在固定位置。而绝大部分违规食肆在收到警告后已即时改善，因此目前尚未有检控个案。

谢展寰重申，若发现带同危险狗只进入，或容许狗只进入厨房等严重违法情况，当局必定会提出检控。此外，署方期间共收到100多宗相关投诉，相比食环署每年10多万宗的总投诉量，比例不算高。

食肆需认清客源定位 切忌盲目申请

针对有食肆退出的情况，谢展寰透露目前共有31间餐厅退出，当中涵盖中式酒楼、西餐厅、快餐店及酒吧等，而茶餐厅仅占4间。他表示，以其观察食肆是否适合参与计划，关键不在于餐厅类型，而在于其市场定位与客源。「如果餐厅位于较多狗主遛狗的地方，成功机会自然大；但如果在街市旁边，食客来去匆匆且讲求翻枱率，失败机会就很高。」他呼吁有意申请的食肆应先审视自身经营模式，切勿因有新计划就盲目跟风。

对于何时会放宽名额或展开第二阶段，谢展寰表示当局持开放态度，但需时几个月作动态评估，观察社会文化的适应速度，再作务实决定。

推出「优先港品」认证 助本地渔农业升级转型

除了食肆安排，谢展寰亦在节目中提及上月正式推出的「优先港品」品牌。这是《渔农业可持续发展蓝图》的重要一环，旨在推动本地渔农业迈向科技化与集约化。政府已在香港水域划出约600公顷作为养鱼区，引入现代化深海网箱养殖，目标将本地养鱼产值在短期内倍增，并在15年内增加十倍。

为配合产量提升，当局联同香港品质保证局推出「优先港品」认证系统。该品牌将利用香港在食品安全上的良好声誉，为本地优质农渔产品提供认证。市民日后只需扫描产品上的二维码，即可追溯出产时间及地点，从而提升本地产品的公信力及销路。



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