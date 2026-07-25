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热带气旋红霞｜国泰港航：密切留意情况 未来数日或有航班取消及调整

社会
更新时间：00:09 2026-07-25 HKT
发布时间：00:09 2026-07-25 HKT

热带气旋「红霞」正逼近广东沿岸，天文台周五（24日）晚上8时40分发出一号戒备信号，并表示会考虑在明日（25日）下午改发三号强风信号，明晚较后时间更不排除改发更高热带气旋警告信号（即八号风球）。受台风威胁影响，本港多间航空公司相继发声明提醒乘客，未来数天往返香港的航班将可能延误或取消。

料惠州至揭阳登陆 若偏西或吹烈风

天文台表示，红霞会在周五晚及周六（25日）早上与香港保持超过300公里距离，一号戒备信号会至少维持至明日中午。根据现时预测，红霞较大机会在周日（26日）初时于惠州至揭阳一带登陆，但其与香港的距离及届时烈风区的大小仍存在不确定性。如果红霞采取较偏西路径移动，相关烈风区可能会影响本港部分沿岸地区，天文台会持续评估在明晚较后时间发出更高信号的可能性。

天文台周五（24日）晚上8时40分发出一号戒备信号，并表示会考虑在明日（25日）下午改发三号强风信号。
天文台周五（24日）晚上8时40分发出一号戒备信号，并表示会考虑在明日（25日）下午改发三号强风信号。

国泰豁免改机票费 多间航空随时调整航班

因应天候变化，国泰航空表示正密切留意红霞的潜在影响，未来数天的航班将很可能会有所调整或取消。为方便客人弹性安排行程，国泰现已豁免乘客更改机票及取消航班的手续费用；若航班需要取消，系统将自动为受影响旅客重新安排至下一班可提供座位的航班，并鼓励旅客透过自助订位服务自行处理。

此外，香港航空表示，目前航班运作正常，但预料周六至周日离港及抵港之航班可能受到延误及取消。大湾区航空亦指随着天气变化，航班或会有所调整，将透过短讯或电邮通知乘客最新状况。各大航空公司均呼吁出发前往机场的旅客，应先在网站查阅最新的航班状态。

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