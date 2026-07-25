路政署重铺钻石山龙翔道东行路面　引入新型沥青物料即铺即用更快重开道路

路政署由昨夜（24日）起分阶段重铺钻石山龙翔道东行路面，今次更使用「高性能超薄磨耗层」的新型沥青物料，可直接铺设在现在混凝土路面上，无需大型挖掘，加上新物料厚度仅为传统沥青物料的一半，约20mm，令路面铺设后的散热速度较快，因而可在更短时间内完成路面护养程序，并可尽快重开道路，减少对车流的影响。有关工程主要安排在晚上9时至翌日清晨6时进行，并会分为两期，第一期预计可于8月内完成，第二期工程计划于第一期工程完成并优化施工安排后推展，目标于今年9月内完成。



传统方式进行维修 需要打碎旧有混凝土路面



路政署总工程师梁卓琳表示，龙翔道全长约6公里，其中一半路面以混凝土铺设，由于传统方式进行维修，需要打碎旧有混凝土路面，而且龙翔道交通非常繁忙，仅能在晚间数小时内进行局部维修，如进行大规模混凝土维修，需全日封闭至少一条行车线长达数天，对交通带来严重影响。



高性能超薄磨耗层 可直接铺设在现在混凝土路面上 无需大型挖掘



她表示，今次直接铺设厚度约20毫米的「高性能超薄磨耗层」，由高黏弹性沥青和坚固耐磨的石料组成，带来技术突破，可直接铺设在现在混凝土路面上，无需大型挖掘，大幅缩短施工时间。新物料更具备卓越的抗裂及抗滑性能，令路面更耐用，而且将混凝土路面转为沥青路面，有效改善行车舒适度并降低交通噪音，亦能持久保持深灰色，提升路面外观。





她续指，新物料已在香港不同地方试铺，由于效果理想，署方有信心将其应用在龙翔道的重铺工程。署方在完成上述重铺工程后，将总结经验并优化施工安排，然后在其他合适路段，例如龙翔道余下以混凝土铺设的路段和呈祥道等，继续应用「高性能超薄磨耗层」重铺路面。



把握今年暑假车流相对较少的期间进行重铺工程



成本方面，她表示，新物料初期需进行采购及技术引入，成本会较高，相信随施工团队累积经验后有下降空间。而自中九龙绕道（油麻地段）通车后，龙翔道繁忙时间的车流量减少两至三成，因此署方希望把握今年暑假，车流量相对较少的期间，进行重铺工程，包括在龙翔道东行一段长约900米（由荷里活广场至牛池湾消防局）的混凝土行车路面上。



工程将会分两期进行



路政署高级维修工程师朱嘉杰表示，工程将会分两期进行，第一期工程涵盖由荷里活广场至斧山道游泳池一段长约500米的路段，于昨日夜晚展开，视乎天气情况，预计可于8月内完成。第二期工程涵盖由斧山道游泳池至牛池湾消防局一段长约400米的路段，计划于第一期工程完成并优化施工安排后推展，视乎天气情况，目标于今年9月内完成。



清晨6时后会全面开放所有行车线



他指，为减少对龙翔道交通的影响，工程主要安排在晚上9时至翌日清晨6时进行，车速限制将由每小时70公里降低至每小时50公里。施工期间会临时封闭一至两条行车线，余下行车线足够应付交通流量，清晨6时后会全面开放所有行车线。

记者：蔡思宇