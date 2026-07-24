加电费︱中电8月燃料费调高至45仙 下月起推特别回扣

中电公布，受中东地缘局势影响，8月份燃料调整费将上调至每度电45港仙。为纾缓基层生活负担，中电将推出为期3个月的「燃料费特别回扣」，在8月至10月期间，每期账单用电量900度或以下的住宅客户，将获每度电8港仙回扣，预计约五成合资格住宅客户受惠。以月均用电450度家庭计算，累计可获逾百元回扣。

为纾缓基层生活负担，中电将推出为期3个月的「燃料费特别回扣」。

燃料费调整反映燃料价格变动

中电发言人表示，受到中东地区紧张局势影响，2026年8月份的燃料调整费将会调整为每度电45港仙，较7月份上调1.5港仙。是次升幅主要反映了过去三个月，国际市场上实际燃料价格的变动情况。考虑到燃料调整费的升幅预计将会持续一段时间，为了切实减轻基层市民的日常生活负担，中电宣布推出为期三个月的「燃料费特别回扣」。

在2026年8月至10月期间，凡每期账单用电量在900度或以下的住宅客户，均可获得每度电8港仙的燃料费特别回扣。中电预计，约有五成合资格的住宅客户将会从中受惠。

发言人补充指，若以一个普通家庭每月平均用电量450度为例，合资格的住宅客户在计划实施的这三个月内，累计将可获得超过100港元的特别回扣，期望能协助市民缓解燃眉之急。

面对复杂多变的市场环境，发言人强调中电将会密切留意市场最新发展，并继续审慎控制成本。中电将透过采用多元化的燃料策略，致力把电价维持在合理水平，并全力保障本港电力供应的安全与稳定。