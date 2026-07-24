食环署清洁工新雨装 首阶段五区采用 署方关注反馈承诺持续优化

雨季风季来临，食环署会为前线清洁工人提供防护雨衣。目前前线清洁工人使用的全新防护雨装，是食环署联同香港纺织及成衣研发中心所研发，并自2025年8月起于旺角及大埔等五区陆续采用。新雨装引入运动服技术，著重防水透气与安全。针对有传媒报道工友对新雨衣持不同意见，食环署表示高度关注，将会积极跟进并持续优化装备，用心聆听前线声音。

食环署近年联同专业团队，全力研发全新雨装，希望成为工友在雨天最可靠的「好伙伴」。

引入运动服技术 提升防水透气及安全系数

食环署近年联同由创新科技署成立的「香港纺织及成衣研发中心」专业团队合作，将运动员高性能运动服的技术注入新款雨装，以提升前线清洁工人的工作舒适度与职业安全。

新防护装备的布料达到欧盟标准，兼具防水、透气与耐用性，并融入温控考量，有效减少闷热感。在细节设计方面，雨帽面部位置特别加入了隐藏式松紧带及透气网，使工友佩戴时更加合身舒适。此外，雨衣亦加入荧光及反光物料，显著提升工友在昏暗雨天工作时的能见度，进一步加强人身安全保障。

经150名前线工友实测 首阶段于五区推行

为确保装备切合实际需要，食环署在研发期间广泛收集前线工友的意见。署方邀请了来自六个不同地区、超过150名前线工友，进行为期长达六个月的雨季实地测试，从而不断优化设计。全新雨装目前已列入新合约条款，并自2025年8月起陆续采用。首阶段已率先于旺角、大埔、葵青、荃湾及离岛区推行。

针对近日有传媒报导部分工友对新款雨衣持有不同意见，食环署表示高度关注，并强调会积极跟进与了解相关反馈。署方重申，将会持续检视并优化前线防护装备，用心聆听前线人员的声音，务求做到最好，以保障在雨中坚守岗位的清洁工友之工作安全与福祉。