昂坪360二十周年缆车夜航首航 罗淑佩赞缔造「只在香港」独特体验

为昂坪360庆祝成立二十周年，今晚（24日）在昂坪市集隆重举行「昂坪360二十周年缆车夜航」首航典礼，正式为暑假限定的夜航体验揭开序幕。全线108架缆车在夜幕低垂之际穿梭于大屿山夜空，昂坪市集亦同步变身怀旧霓虹灯大道，重现80年代香港经典街景，为市民及旅客提供耳目一新的夜游体验。

各界嘉宾主持亮灯 打造「只在香港」独特体验

首航典礼主礼嘉宾阵容鼎盛，文化体育及旅游局局长罗淑佩、文化体育及旅游局常任秘书长沈凤君、机电工程署副署长（规管服务）李学贤、香港旅游业议会副主席谢淦廷、香港旅游发展局总干事刘镇汉、旅游业监管局行政总裁杨霸活、港铁公司行政总裁杨美珍，以及昂坪360主席黄琨𬀩等人共同主持亮灯仪式，点亮市集的霓虹灯饰，庆贺夜航首航圆满成功。

文化体育及旅游局局长罗淑佩于典礼致辞时指出，这项别出心裁的活动以光影致敬香港岁月风华，充分展现「文化+旅游」的融合魅力，将本地文化的独特元素融入旅游体验之中，为市民及旅客带来耳目一新的夜游选择与晚间去处。她强调，活动的一大亮点在于缔造「只在香港」的独特体验，让旅客能在特定时刻与城市中，同时感受大屿山美景与人文情怀的深度融合。

昂坪360主席黄琨𬀩致辞时表示，昂坪360二十年来持续推陈出新，由最初的标准车厢，发展至水晶车厢，再到2022年推出透明度超过八成的全景车厢，不断带来崭新难忘的旅游体验。他提到，二十年间昂坪360已累计接待超过2,600万名来自本地、全国及海外的宾客，这些数字背后的无数笑脸与故事，正是昂坪360二十年来最珍贵的片段。

市集重现80年代霓虹大道

亮灯仪式后，昂坪市集大道化身为怀旧霓虹灯主题大道，配合LED招牌重现昔日老香港街道风貌，退役缆车车厢亦结合彩灯装置成为打卡热点，天坛大佛更于夜航晚上特别亮灯，营造庄严宁静氛围。现场随后举办「叱咤903星空下音乐会」，由人气歌手献唱多首流行曲及经典广东歌，现场气氛热烈。

此外，宾客可于特定夜航日子在黄昏乘缆车欣赏日落，入黑后回程俯瞰机场与港珠澳大桥夜景。夜航来回门票成人为港币$200，长者及小童为港币$100，市集食肆亦配合延长营业时间并提供优惠。昂坪360更推出即抽即奖活动，大派总值超过港币200万元的丰富礼品，包括双人来回机票及电子产品等。