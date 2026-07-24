AliExpress｜被欧盟重罚5.5亿欧元 速卖通将提上诉：裁决与罚款不相称

据星岛环球网报道，针对欧盟近日依据《数字服务法》对速卖通处以5.5亿欧元罚款一事，速卖通今日（24日）向《星岛》回应称：「对欧盟的裁决以及与此不相称的罚款感到惊讶，并对此表示异议，将对这项决定提起上诉。」

速卖通向《星岛》表示，阿里巴巴集团每年协助超过300亿欧元的欧洲品牌产品在华销售业务，而服务于欧洲消费者的业务平台全球速卖通的规模则要小得多。速卖通强调，自己始终并将继续致力于履行其对消费者的各项义务，且已投入大量资源用于风险评估与缓解、产品安全及消费者保护等方面。速卖通认为，其本着合作与透明的精神与欧盟委员会进行了富有建设性的合作，也已做出多项改进并自愿做出承诺，以期满足《数字服务法案》下不断变化的期望。

「今日的裁决以及与此不相称的罚款，有悖于我们健全的风险管理框架以及我们所做出的重大、积极的改进。我们将对这项决定提起上诉。」速卖通表示。

7月20日，欧盟委员会宣布根据《数字服务法》，对阿里巴巴旗下跨境电商平台全球速卖通罚款5.5亿欧元（约合人民币42.5亿元）。

根据欧盟委员会公布的调查报告，罚款源自2024年3月启动的对速卖通的专项调查。历经两年，欧盟委员会认定平台没有履行《数字服务法》规定的「系统性风险评估与缓解」义务：人工审核人员配比严重不足、非法商品违规上架且下架不及时、商家可轻易规避合规检查、平台对商家处罚执行不到位等。

横向对比，欧盟对速卖通的罚金是对Temu的2.75倍，是对马斯克旗下X平台的4.58倍，位列中国公司在海外单笔第二大罚款。

针对此事，商务部新闻发言人7月20日表示：「中方注意到有关情况，对此表示强烈不满和严正关切。中方坚决反对欧方以平台监管为由设置数字壁垒，并采取歧视性措施，限制打压中国电商企业在欧正常经营。中方敦促欧方停止利用法律条文的模糊性滥用自由裁量权，公平、公正对待中国企业。中方将坚定支持中国企业运用法律武器维权，并将采取有力措施坚定维护企业利益。」

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值得一提的是，在商务部发声的一天之后，速卖通于7月23日宣布将于今年9月率领一批中国品牌参展柏林国际消费电子展（IFA），3D打印ANYCUBIC、泳池机器人SEAUTO、电动出行ENGWE等多个头部品牌均已加入，涵盖机器人、3D打印、AR眼镜、智能出行等前沿赛道，释放出坚定的出海决心。

据悉，柏林IFA与CES、MWC并称全球三大消费电子展，每年吸引全球数千家展商。

目前，速卖通在阿里财报中不单独披露完整营收‌，其收入主要包含在阿里巴巴国际数字商业集团，2025财年阿里国际数字商业集团全年收入‌1441.7亿元‌，同比增长9%。

需要注意的是，自2025年开始，欧盟对谷歌、X平台、Temu、速卖通等出海企业密集开出天价罚单。

2025年12月，欧盟根据《数字服务法》作出首份「不合规决定」，对X平台罚款1.2亿欧元。欧盟指责X的「蓝标认证」仅通过付费即可获得，在界面设计上对用户具有误导性；X的广告资料库在透明度和可访问性方面均不合规；X未按规定向符合条件的研究人员开放平台公共数据访问权限。

X于今年2月宣布，已就上述罚款向欧盟常设法院提起上诉。3月，欧盟表示X已就「蓝标认证」向欧盟委员会提交整改方案。

今年5月，Temu因同一个法案被欧盟罚款2亿欧元（约合人民币15亿元）。

7月23日，欧盟宣布，谷歌在网络搜索和应用商店业务中违反欧盟《数字市场法》，决定对其处以共计8.9亿欧元罚款。欧盟委员会当天发表声明说，谷歌在其搜索结果中优先展示自家购物、酒店、交通和体育等方面的服务，使第三方同类服务无法获得同等程度的展示，构成对自有服务的「自我优待」。

《星岛》记者：曹安浔 广州报道