指屋宇署遣工人施工后单位失600万美元贵重财物 公司女董事入禀索偿

一间私人公司去年因长沙湾办公室单位天台被指有违规结构，遭屋宇署向法庭成功申请封闭令，屋宇署其后安排施工人员前往拆卸，惟公司女董事称未接获屋宇署的相关通知。女董事及后发现天台被凿开大洞通往单位内部，价值约600万美元的贵重物品不翼而飞，包括金饰、两块经典劳力士手表等。女董事昨日入禀高等法院，认为基于屋宇署的疏忽才导致盗窃事件发生，要求法庭下令撤销单位的封闭令及评定财物损失价值等，并向屋宇署追讨讼费等。

指未接获屋宇署通知下物业遭颁封闭令

原告为PC FORTUNE COMPANY LIMITED（明珠代理有限公司），被告为BUILDING AUTHORITY（屋宇署）。原告的公司注册地址为土瓜湾明伦街1号4楼，公司另是九龙青山道顺利商业大厦19楼B室及B户天台的登记业主。

入禀状指，屋宇署表示原告持有的顺利商业大厦B户天台存在未经授权的违规结构。惟屋宇署未曾去信通知原告及公司董事郑宝珠女士（音译），并向法庭申请19B室及B户天台的封闭令。在去年10月3日，区院法官批出封闭令。原告及郑于同月10日才得知单位被批出封闭令，而屋宇署亦没有去信原告的公司注册地址通知原告。及后，原告反对有关封闭令，并向建筑物上诉审裁小组提出上诉不果。

屋宇署遣工人天台挖洞拆窗后无装回致出现失窃事件

原告强调，19B室并非B户天台的唯一入口，若屋宇署拆除B户天台的防盗窗，可经由20楼的走廊窗口进入B户天台。去年10月24日，屋宇署的工人拆除20楼的走廊窗口进入B户天台，惟拆除走廊窗口后，屋宇署长期没有将窗口装回，导致该窗口的玻璃缺失，进而引发工人在19B室内盗窃。原告认为，屋宇署只需申请B户平台的封闭令，而非19B室，屋宇署侵犯了19B室的财产权及使用权。

原告表示，19B室原是原告经营金店及地产中介的办公室，属私人地方，郑曾在此存放大量地契、金饰及贵重物品。单位自去年10月3日被查封后，原告被禁止进入19B室，而屋宇署则未经郑的许可，安排工人进入19B更换门锁。在今年3月18日，原告在九龙裁判法院承认于19B室的天台进行未经授权的建筑工程，并在同月28日或之前，雇用建筑工人拆除该违规结构。惟建筑工人发现屋宇署的工人在天台挖了一个大洞通往19B室。

发现价值600万美元财物不翼而飞两度报案

郑的助手透过大洞进入19B室，发现单位内一片狼藉，原告怀疑有人进入19B室盗窃，及后原告在19B室的入口安装闭路电视及安装锁头。原告认为，基于屋宇署的疏忽，导致其工人切割大洞引发贵重物品失窃。今年4月初，原告的助手发现闭路电视消失了，原告在月底向警方报案。警方进入19B室进行检查，原告发现部分箱子是空的，包括金饰、两块经典劳力士手表等贵重物品不翼而飞，价值约为600万美元。当时B户天台是有木板的，警方亦禁止原告和屋宇署进入19B室。

业主委员会在今年5月告知原告，因近期下雨导致房屋漏水，原告B户天台的木板遗失。原告及后发现木板被屋宇署的工人移除，并在靠近19B室的B户天台一侧发现小孔，原告怀疑其目的是为了窥视19B室的内部情况，以便日后进一步盗窃。原告遂于5月7日再次报案，屋宇署在6日后于19B室的外墙上搭建鹰架，意图在未经原告同意的情况下拆除B户天台的违规结构。原告随即致函指盗窃案仍进行中，要求屋宇署停止其行为，及后搭建的鹰架消失了。

指屋宇署错申封闭令造成后来原告失窃须作赔偿

双方原本协议在6月26日进入19B室清点物品，惟屋宇署当日突然取消清点安排，原因是原告不愿搬走单位内的物品。原告认为，屋宇署侵害了其财产使用权，更做出一系列不当行为，包括错误地申请封闭令、允许工人拆除窗口后长时间未将装回、允许工人在B户天台切割大洞以实施盗窃，构成疏忽及违反义务，导致原告遭受损失。因而入禀高等法院提出撤销封闭令、评估窃盗案造成的损失、评估利润损失、原告及郑的商誉及声誉损失、利息及讼费等。

案件编号：HCA1300/2026

法庭记者：黄巧儿