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律师会会长汤文龙晤应届DSE状元 勉励传承公义稳固法治基石

社会
更新时间：18:33 2026-07-24 HKT
发布时间：18:33 2026-07-24 HKT

香港律师会会长汤文龙，早前邀请三名有志投身法律专业的应届中学文凭试（DSE）状元，到律师会新会址进行深入交流。三名状元早前接受媒体访问时，曾表明对香港法治及法律制度抱有信心，并决定留港修读相关课程。汤文龙在会面中分享了他对法治、专业责任及法律人使命的体会，勉励同学以专业为本、诚信为重，薪火相传香港法治这块「基石」。

科技难取代法律人道德勇气

交流期间，双方特别探讨人工智能等科技发展对法律行业带来的影响。汤文龙向同学们指出，虽然科技有助提升业界效率并革新服务模式，但法律专业背后所承载的专业判断、道德勇气、人文关怀，以及对公平与公义的坚持，始终是无可取代的。他强调，真正稳固法治基石的，正是每一位法律人对原则的坚守与对社会的承担。

此外，汤文龙亦向同学们介绍，律师会作为香港律师的法定自我监管组织的角色与职能，并回顾香港法律专业的发展历程，让这批未来的法律界新星对行业有更深认识。

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律师会致力青年培训 

律师会一直重视青年法治教育与专业传承，透过举办「青Teen讲场」及大湾区「识法」交流团等项目，让中学生能近距离认识法律与法治精神，在体验中启发志向并培养责任感。

为培育新动力，律师会自2022年起，于英格兰及威尔斯法律年度开启典礼期间，与香港驻伦敦经济贸易办事处合办学生交流活动。该活动将于今年10月再度举行，鼓励在英国修读法律或有志投身业界的香港学生了解本地发展机遇。展望未来，律师会期望继续透过各类培训与青年活动，培育兼具国家观念、国际视野与专业承担的新一代法律人才，让法治基石更加稳固。

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