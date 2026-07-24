港人膳食镉和铅摄入量较十年前下降 食安中心：源头控制有改善

食物环境衞生署食物安全中心今日（24日）公布香港第二次总膳食研究的第五份报告。研究显示，整体成年人口和较年轻群组从膳食摄入镉的分量，低于联合国粮食及农业组织／世界衞生组织联合食物添加剂专家委员会订定的「暂定每月可容忍摄入量」；而铅摄入量亦低于专家委员会所确定的相关摄入水平，同样对健康的影响不大。与2010年至2014年间进行的首个总膳食研究相比，整体成年人口从膳食摄入镉和铅的分量均有所下降。

三大食物组别为主要摄入镉及铅来源

镉和铅是普遍存在于环境中的金属元素，可透过各种自然过程或人类活动释出，继而进入食物链。是次研究检测了15个食物组别共187种食物，其中125种（67%）检出镉，176种（94%）检出铅。

三大主要食物组别——即「谷物及谷物制品」、「蔬菜及蔬菜制品」及「鱼类和海产及其制品」，合共占本港人口膳食摄入镉总量约八成，以及膳食摄入铅总量约五成。

蔬果彻底洗涤削皮 减重金属含量

根据专家委员会的安全评估，长期摄入过量的镉可影响肾功能，而长期摄入铅则可引致神经系统受损及高血压。食安中心顾问医生（社会医学）（风险评估及传达）张勇仁表示，本港市民从膳食摄入镉和铅的分量皆低于专家委员会所确定的水平，对健康影响不大，只要保持均衡饮食，便无需过分担心。

他提醒市民可采取额外的食物配制步骤，包括彻底清洗蔬果以去除尘土、摘去绿叶蔬菜的外叶，以及削去块根类植物的表皮，以减低其镉和铅含量。

关于摄入量下降的原因，张勇仁估计是由于食物源头控制有所改善，例如现时汽油已无铅化，电池等工业生产过程对重金属的控制亦较以往严格；农户若事先化验土壤并避开重金属含量较高的土地，亦有助降低食物中的镉和铅含量。

记者、摄影：蔡思宇