20岁男侍应非礼强奸智力边缘未成年堂妹 认非礼强奸3罪还押候判

20岁男侍应2023年8月底相约17岁智力边缘堂妹打篮球，乘独处时在后楼梯及2人居所非礼并强奸对方，期间拍下裸照。堂妹回家后随即和盘托出，事主父母及祖父母当晚与男侍应对质，男侍应父母翌日即从内地回港，陪同儿子到警署自首。男侍应今早于高等法院承认2项非礼罪及1项强奸罪，案件押后至下月27日判刑，以待索取背景及心理报告，期间被告还押看管。

事主智商75属边缘智力

现年23岁被告L.M.S.承认2项非礼罪及1项强奸罪。案情指，事主X为被告堂妹，有顽固性癫痫及智力问题，智商75，属边缘智力，案发时17岁，惟自理能力水平相当于12岁。案发前数日，被告邀约事主及其父亲于2023年8月28日打篮球，然而事主父亲忙于工作，遂叫事主单独赴约。

被告指插事主私处又拍摄其胸臀

案发当日下午2时许，被告上门接送事主，惟没有前往篮球场，反而到了事主筲箕湾住所附近后楼梯。被告指示事主脱下全身衣物，俯伏楼梯上，被告压向事主，指插事主私处，令事主感到疼痛。被告摆放手机拍摄事主胸部及臀部，要求事主望向镜头，更声称想发送相片予家人们。

被告摸事主胸部并逼她口交

被告其后亲吻事主，要求事主吐舌，告诉事主自己喜欢对方，再抚摸事主胸部，然后要求事主为他口交，事主不愿，被告威吓会发脾气殴打事主，事主遂被逼遵从，直至被告射精。被告事后保管事主内衣裤，再带事主去打篮球。等待电梯期间，被告突然伸手戳向事主乳头。2人在篮球场逗留12分钟后离开，被告等候电梯取出事主内衣裤来嗅，自称「变态」，又摇晃随身袋撞向事主臀部。

同日趁事主冲凉闯入浴室拍裸照

被告之后携事主返回事主居所，事主洗澡时被告闯入浴室，打开浴帘拍下事主裸照，事主穿衣时被告再次指示事主不要穿上内衣裤。被告3时许带事主回到自己西湾河住所，当时被告父母身处内地。被告要求事主躺在梳化上，脱下自己的衣服，被告亲吻及抚摸事主。被告叫事主坐在他身上时，事主拥抱被告并开始哭泣。

强奸后逼女方为其口交手淫至射精

被告接著取来安全套，问及事主时事主不知安全套为何物。被告戴上安全套后，叫事主坐上他身上性交，屡试不果，被告遂自行尝试性交，事主感到剧痛，哭著尝试拒绝及推开被告不果。被告完事后再次戴上另一个安全套强奸事主，完事后被告再入房指插事主并拍下裸照，最后再强逼事主为他口交手淫直至射精，期间事主曾拒绝及推开被告不果。2人清理身体并用晚膳后，被告送事主回家。抵埗前被告送事主1件玩具，提醒事主不要外泄当日事宜，且承诺不会重犯。

事主事后情绪受困出现脱发失眠及吐血等征状

事主返家后，其母亲留意到事主双眼通红，查问下事主和盘托出，哭诉不愿再见到被告。母亲再告知父亲，并通知被告父母马上回港。事主父亲再知会祖父母，祖父母情绪激动，一同上门寻找被告。事主父亲担心裸照外传，与被告对质时被告保持沉默，惟交代没有上传裸照，并应要求重设手机。被告母亲翌日傍晚带被告到柴湾警署自首，被告于录影会面中披露强奸以外的情节。事后事主情绪受困及受压，出现睡眠欠佳、脱发、食欲不振和吐血等征状。

案件编号：HCCC138/2026

法庭记者：陈子豪