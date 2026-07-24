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信和集团推「悦读．悦赏」计划推广阅读文化 逾500名基层儿童及家庭畅游香港书展

社会
更新时间：14:48 2026-07-24 HKT
发布时间：14:48 2026-07-24 HKT

信和集团今个夏季推出「悦读．悦赏」计划，透过阅读活动、香港书展参观及奖励计划，鼓励公众培养阅读习惯，享受书本带来的乐趣与启发。计划重点包括邀请逾500名社区客厅会员、基层儿童及家庭免费参观香港书展、向学童送赠书券，以及于香港书展期间推出幸运赏活动，送出合共七万份礼品，与市民共享书香盛夏。

信和集团主席黄永光表示，阅读有助开拓视野、启发思维，并促进个人成长，儿童发展尤为重要。近年社会各界倡导「爱读书、读好书、善读书」的阅读文化，鼓励大众将阅读融入日常生活，持续学习。香港书展作为本港年度文化盛事之一，希望透过这个平台，鼓励更多儿童及家庭接触阅读、探索新知，并培养终身学习的兴趣。他表示很高兴透过社区客厅平台，为有需要家庭提供更多阅读机会，让书香走进社区。

作为计划的重点活动之一，信和联同社区伙伴邀请逾500名基层儿童及家长免费参观香港书展，并向每名学童送赠100元书券，让他们自由选购心仪读物。孩子们穿梭于不同展区，在书海中感受文字的魅力，发掘知识世界的乐趣。此外，信和亦香港贸易发展局合作，于香港书展期间推出幸运赏活动，送出合共七万份礼品，包括大澳文物酒店住宿连餐饮、S⁺ REWARDS电子现金券等，为入场人士增添惊喜。

信和集团联同深水埗、红磡及筲箕湾的社区客厅，以及香港青少年服务处推出阅读奖励计划，鼓励会员善用闲暇时间接触更多优质读物，在轻松舒适的环境中培养持续学习的兴趣。会员于指定期间内达到指定阅读目标后，可换领集团旗下S⁺ REWARDS会员计划的电子现金券，预计可鼓励参加者于活动期间合共阅读近2,000本书籍。

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