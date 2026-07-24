2019年的士铲上行人路撞伤女途人 司机称示威者打破车窗用铁通攻击 惟片段显示车窗完好

2019年《禁蒙面法》实施翌日多区示威游行，一辆的士在深水埗失控铲上行人路撞向示威人群，导致两名女途人受伤，的士司机郑国泉遭「私了」。其中一名女伤者接受了7个手术，右膝至今未能伸直，入禀向郑国泉索偿逾840万元。郑国泉今早于高等法院出庭作供，供词指撞车前示威者打破司机位车窗用铁通攻击自己，惟原告方播放案发片段显示撞车后司机位车窗仍然完好，郑国泉否认供词及抗辩书中相关说法失实。

被告供称示威者打破司机位车窗用铁通攻击

原告为白凯琳（Park Hoi Lam），被告为郑国泉（Cheng Kwok Chuen）。郑国泉出庭作证，采纳早前呈递的陈述书，当中提到案发时驾驶的士至深水埗南昌街近政府卫生检测中心，有多人用铁棍袭击的士，令挡风玻璃破裂，郑国泉随即向的士台报告。后来郑将车驶至近石硖尾街时，下车检查车辆，发现两边倒后镜及右后车窗同告损毁，再上报的士台，庭上曾播放案发前的士台司机沟通录音。

原告方引述郑国泉的抗辩书，当中提到有一群示威者聚集在钦州街长沙湾道交界，令郑国泉被逼停下，郑国泉没有拉上手掣，仅以刹车停车，当时前面乘客位车门打开，示威者用硬物袭击郑国泉，又打破司机位车窗用铁通攻击郑国泉，郑国泉担心自身安危遂双手抱头，离开軚盘，身躯又以反射动作回避袭击，期间右脚遭示威者殴打时曾踩向油门，令的士在危急下失控前行。原告方盘问时指出郑国泉曾三度修改抗辩书，2023年11月22日提交初版，当时曾称有拉手掣，如今被删去。

原告白凯琳（右）。资料图片

否认庭上新近捏造证词 被告：今日至记起

郑国泉今供称案发时原停在白色停车线前，数秒间受到袭击，「左右都有」，有示威者「打开（司机位）车门开咗条罅」，以铁通及雨伞施袭，又有示威者进入车内，令郑无法控制的士，的士向前行。原告方引述案发后警方为郑国泉录取的供词，当中指示威者「不停笃」、「打爆咗」司机位车窗，用铁通经司机位车窗袭击郑国泉，另外「唔知点解」有示威者打开前座乘客位车门，以硬物袭击郑国泉。原告方指出无论抗辩书还是警察供词，当中均从未提及有示威者「打开（司机位）车门开咗条罅」，郑国泉同意。

原告方再播放案发片段，显示郑国泉在车外受袭时司机位车窗仍然完好，示威者其后才击碎司机位车窗及扯烂倒后镜。郑国泉不同意，指出司机位车窗「有裂到有花到」。原告方指出警方供词及抗辩书中相关内容说法失实，郑国泉否认。原告方指出郑国泉今日供称有示威者「打开（司机位）车门开咗条罅」，说法属新近捏造，今日才首次出现。郑国泉再否认，解释「而家回忆返当年嘅事，咁悲痛嘅事，咁多年喇，今日要上堂至记起，因为右边袭击我嘅人争开道门」。原告方追问郑国泉当时正双手抱头，如何同时争持司机位车门。郑国泉举手示范双手抱头时，伸手拉回车门后再回复双手抱头。原告方指一派胡言，郑国泉否认。

原告方开案陈词指，郑国泉2019年10月6日驾驶的士，突然急转铲上行人路，的士撞到途人后发生约5分钟暴动，郑国泉被在场的人袭击。原告方希望郑国泉出庭作供解释当日为何驾驶的士突然铲上行人路。翻查资料显示，34 岁男子4年前承认以长形硬物殴打及脚踩郑国泉，判监3年。

案件编号：HCPI245/2022

法庭记者：陈子豪