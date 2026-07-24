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屯门南延线料2030年落成 繁忙时段屯门南往屯门站仅需5分钟

社会
更新时间：14:41 2026-07-24 HKT
发布时间：14:41 2026-07-24 HKT

港铁屯门南延线项目目标于2030年竣工。延线将屯马线由屯门站向南以高架桥延伸约2.4公里至屯门码头附近，并设两个新车站，分别为中途站的「第16区站」及终点站的「屯门南站」。为腾出空间兴建第16区站，原有泳池需要重置，而新泳池已于今年初开放使用。港铁表示，现时繁忙时段往返上述两地的路面车程逾10分钟，项目落成后，乘搭铁路预计不超过5分钟。

施工空间狭窄 车站采纤巧设计

港铁公司项目执行主管（新界南）殷伟明指，由于屯门南社区住宅与建筑林立，项目无法大规模拆迁建筑物，最狭窄的施工位置仅35米；同时地下公用设施管线密集，加上施工范围位于主要干道湖景路，工程期间需维持原有双向共4条车道的通行能力。

为此，港铁采用纤巧的架空车站设计，尽量减少地面占用空间。同时，屯门南站共设有三个出入口，大堂及月台设于同一层，其中一个出入口将连接邻近商场的行人天桥，为周边市民提供出行便利。

车站设计防动物闯入？

面对噪音等环境问题，殷伟明表示工程已采用减噪机械及隔音屏障，团队并一直与不同持份者沟通，例如配合学校考试期来调配施工时间等。对于近日连续两日有猴子闯入港铁站，被问及屯门南延线有否相关防范措施，港铁回应指，屯门南周边主要为商场及屋苑，过去经验显示较少有动物误闯，同时车站设计亦已就「防止动物进入路轨」作出考量。

地下管线改道大致完成 下半年建车站结构

港铁又指，过去两年已完成3.6公里的地下管线改道工程，目前工程进度理想，地下管线改道及车站地基工程已大致完成，预料下半年将全面进入车站结构建造阶段，并采用预制件组合及现场施工的混合模式，以降低社区干扰。

实习记者：欧翔泰

摄影：刘骏轩

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