机票加价｜国泰8月起上调燃油附加费 长途机收1362元 增幅达41% 短途加近百元

中东地区紧张局势持续升级，带动国际油价再度攀升，连带市民的外游成本亦受影响。国泰航空（00293）今日（7月24日）宣布，鉴于近期航空燃油价格出现升势，将由今年8月1日起上调客运燃油附加费。其中，长途航班的燃油附加费将大幅增加至1,362港元，加幅高达41%，这也是国泰自今年4月以来，首次调高相关收费。

至于短途航班，由香港飞往中国内地加33元，至198元，加幅达20%。其他航班由目前的241元，加至339元。

国泰表示，航空燃油价格于今年4月触及高位后，曾一度出现回落；惟受近期中东局势不稳影响，油价再度回升。为反映成本变化，集团决定由8月起调整客运燃油附加费。不过国泰强调，即使经过是次上调，最新的附加费水平仍较4月时的高位为低。

国泰指，现行的收费机制能有效及适时地反映航空燃油价格的升跌变化，自今年5月份起，燃油附加费亦曾随著当时油价回落而作出了多次下调。国泰未来将继续维持每两周检视燃油附加费水平的机制，以确保收费能紧贴市场实际状况。