7旬父用腰带打过度活跃女儿致流血 官指管教气馁非动武理由 判监4月缓刑2年

71岁父亲因管教12岁女儿进食问题，一怒之下用腰带打女儿小腿两次，以致其流血。他早前承认虐儿罪，今于区域法院判刑。法官练锦鸿判刑时，指女事主曾患过度活跃症，明白被告管教时可能极之气馁，但这并非动武的理由。惟考虑到被告与女事主及其母已分居，其重犯机会微乎其微，而被告这次一时冲动犯案，过去并无案底，终判处监禁4个月、缓刑两年。

管教过度活跃儿感气馁非动武理由

被告N.M.S.，早前承认1项虐儿罪。案发于2022年3月至4月，被告与当时12岁女儿X同住，因为女儿进食的问题，被告发怒，X于是跑回睡房，被告打开房门后，用腰带打X的小腿两次，X尝试用枕头抵挡，但事件仍导致其小腿流血；案发时X的母亲并不在家。

练官判刑时，指被告行为超出普通管教儿童的行为，虽然X曾患过度活跃症，法庭明白管教患有过度活跃症的儿童是令人极之气馁的事，因为他们往往不听人「讲道理」，但这并非随便对孩子动武的理由。

被告已退休，过去曾有3段婚姻，他在第一段婚姻所生的一名女儿及其女婿都评价他性格温和。被告与X的母亲在2011年结婚，但案发后X母已申请离婚，被告不再与X同住。

接纳一时冲动犯案且重犯机会微故判缓刑

练官接纳被告因一时气愤，冲动下犯案，其行为虽不可原谅，但非同类案件中最严重者，加上被告过去无案底及重犯机会微乎其微，故例外地判处较轻刑罚，终判监4个月、缓刑2年。练官提醒被告以此为鉴，日后如果再有机会与女儿相处，须控制其脾气。

另外，被告被指于女儿3岁时向她展示色情影片，及在她11岁时非礼其胸部和臀部，更曾表示「当你长大一点后，我会跟你结婚」和「造个婴儿」等，因而被控向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为、及猥亵侵犯罪。惟早前经审讯后，练官裁定上述罪名不成立。

案件编号：DCCC1421/2024

法庭记者：王仁昌